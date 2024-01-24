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林承飛加薪5萬選擇簽1年 盼創造桃猿新王朝

2024/1/24 14:51（1/24 19:51 更新）
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中華職棒樂天桃猿隊24日在嘉義展開春訓，並公布首波談薪結果，其中球員林承飛（右2）與球隊簽下1年合約、加薪新台幣5萬元。林承飛受訪時表示，簽1年約主要是想給自己一點壓力、保有競爭力。中央社記者張新偉攝 　113年1月24日
中華職棒樂天桃猿隊24日在嘉義展開春訓，並公布首波談薪結果，其中球員林承飛（右2）與球隊簽下1年合約、加薪新台幣5萬元。林承飛受訪時表示，簽1年約主要是想給自己一點壓力、保有競爭力。中央社記者張新偉攝 　113年1月24日
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（中央社記者楊啟芳嘉義24日電）中職樂天桃猿隊今天開訓公布首波談薪結果，其中林承飛與球隊簽下1年合約，他表示，簽1年約主要是希望給自己一點壓力，保有競爭力，也盼幫助桃猿隊創造新王朝的開始。

今年球季林承飛獲加薪新台幣5萬元，薪水來到40萬元，今年4月才要滿27歲的林承飛高中畢業後就加入職棒，今年已經來到生涯第10個球季。林承飛在今年球季結束之後可望取得自由球員資格，由於林承飛一直是桃猿隊主力、年紀又輕，相當受到關注。

談到今年與桃猿隊簽下的月薪40萬元1年合約，林承飛今天受訪時表示，「球隊展現很大的心意，談約過程很順利，氣氛融洽。」不過不像隊友梁家榮選擇簽下複數年合約，林承飛指出，「希望給自己一點壓力，以1年為主，保有競爭力。」

林承飛與梁家榮同樣是高中畢業就加入職棒，可以取得自由球員資格的時間也差不多，不過1人選擇複數年、1人選擇1年合約。林承飛表示，「我有跟家榮討論過，他有他的顧慮，我有我的顧慮，一樣的是我們都會在球場上盡全力。」

桃猿隊今年球季陣容變動較大，陳俊秀、郭嚴文、郭永維等之前3連霸王朝的主力都出走，對此林承飛說：「一定會覺得很可惜，但對每個人都是祝福，王朝是學長他們打拚的，希望我們中生代可以創造新王朝的開始。」

對於春訓目標，林承飛表示，希望調整去年缺失，主要是守備部分，盼守備節奏、接球穩定度都可以提高。（編輯：張雅淨）1130124

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