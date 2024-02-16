更多編輯台推薦新聞：
陳俊翰患罕病SMA僅頭手能動 棄海外治療返台為病友爭平等醫療
政治

陳俊翰患罕病SMA僅頭手能動 棄海外治療返台為病友爭平等醫療

印尼大選勝出 普拉伯沃曾鎮壓民運、人權爭議多
國際

印尼大選勝出 普拉伯沃曾鎮壓民運、人權爭議多

珍稀藍鯨命喪台灣海岸 20公尺骨骼標本帶來沉痛提醒
生活

珍稀藍鯨命喪台灣海岸 20公尺骨骼標本帶來沉痛提醒

台裔導演王湘聖作品「奶奶跟外婆」前進奧斯卡 主角嗨喊想見李安
娛樂

台裔導演王湘聖作品「奶奶跟外婆」前進奧斯卡 主角嗨喊想見李安

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
印度移工MOU簽了 勞動部：開放行業人數由台灣決定
首頁 / 運動
中職
新聞專題
中職1/300
首頁 / 運動

林政華腳程快盜壘少被宋嘉翔取笑 新球季盼放膽做

2024/2/16 17:16（2/16 17:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中華職棒樂天桃猿隊野手林政華（左）職棒生涯第4年更明白定位，16日隨隊赴日本石垣島參加2024亞洲門戶交流賽，預計將是17日首戰開路先鋒第一棒。圖為林政華在石垣島練球畫面。中央社記者謝靜雯攝 113年2月16日
中華職棒樂天桃猿隊野手林政華（左）職棒生涯第4年更明白定位，16日隨隊赴日本石垣島參加2024亞洲門戶交流賽，預計將是17日首戰開路先鋒第一棒。圖為林政華在石垣島練球畫面。中央社記者謝靜雯攝 113年2月16日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯石垣市16日電）中職樂天桃猿隊野手林政華具腳程優勢卻不夠大膽，去年球季跑壘數比宋嘉翔少被取笑，進入職棒生涯第4年，林政華把握冬盟觀察日本隊球員跑壘技巧，盼放膽做。

中華職棒樂天桃猿隊野手林政華在2020年選秀會第4輪被選上，2022年首度一軍出賽，去年一軍出賽機會變多，整季出賽56場，打擊率2成50。林政華具有腳程優勢，但去年整季僅跑出1次盜壘成功，一直被捕手宋嘉翔（去年2盜）取笑。

林政華表示，一軍總教練古久保健二有提醒他，今年球季教練團看重他的守備和跑壘，要他放膽去做，不然就會停在原地，具有腳程優勢不僅要展現在跑壘，也要有更多的盜壘，是今年球季的課題。

林政華不僅參加石垣島交流賽，月底也會再跟著球隊赴宮崎打交流賽，他表示，兩趟交流賽都想要參加，多看多學、也會多做嘗試。

林政華去年底也參加亞洲冬季棒球聯盟，他表示，打冬盟前，隊友林立就有提醒他，可以多觀察日本社會人隊的球員，林政華提到，不同於日職參賽球員，可能都有個人設定的目標要執行，日本社會人隊更全面展現打擊、守備、跑壘技巧，還有觀察到日本球員離壘的距離，但都需要實際比賽上操作才更能掌握。

桃猿隊17、18日將於日本石垣島與千葉羅德海洋隊打2場交流賽，林政華預計是首戰開路先鋒第一棒，二軍總教練曾豪駒表示，林政華的速度、擊球能力不錯，希望可以在交流賽中展現出來。

林政華今年農曆春節有受邀參加文化總會除夕特別節目表演唱歌，平時就愛唱歌的他說，在大型舞台上唱歌感覺很不一樣， 在休息區時還被饒舌歌手「潮州土狗」認出，主動來合照，「潮州土狗」過去也是棒球員出身。（編輯：吳協昌）1130216

中職
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
曾家輝「標槍」訓練微調動作 成「山本家輝」拚先發
172.30.142.28