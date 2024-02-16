林政華腳程快盜壘少被宋嘉翔取笑 新球季盼放膽做

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（中央社記者謝靜雯石垣市16日電）中職樂天桃猿隊野手林政華具腳程優勢卻不夠大膽，去年球季跑壘數比宋嘉翔少被取笑，進入職棒生涯第4年，林政華把握冬盟觀察日本隊球員跑壘技巧，盼放膽做。

中華職棒樂天桃猿隊野手林政華在2020年選秀會第4輪被選上，2022年首度一軍出賽，去年一軍出賽機會變多，整季出賽56場，打擊率2成50。林政華具有腳程優勢，但去年整季僅跑出1次盜壘成功，一直被捕手宋嘉翔（去年2盜）取笑。

林政華表示，一軍總教練古久保健二有提醒他，今年球季教練團看重他的守備和跑壘，要他放膽去做，不然就會停在原地，具有腳程優勢不僅要展現在跑壘，也要有更多的盜壘，是今年球季的課題。

林政華不僅參加石垣島交流賽，月底也會再跟著球隊赴宮崎打交流賽，他表示，兩趟交流賽都想要參加，多看多學、也會多做嘗試。

林政華去年底也參加亞洲冬季棒球聯盟，他表示，打冬盟前，隊友林立就有提醒他，可以多觀察日本社會人隊的球員，林政華提到，不同於日職參賽球員，可能都有個人設定的目標要執行，日本社會人隊更全面展現打擊、守備、跑壘技巧，還有觀察到日本球員離壘的距離，但都需要實際比賽上操作才更能掌握。

桃猿隊17、18日將於日本石垣島與千葉羅德海洋隊打2場交流賽，林政華預計是首戰開路先鋒第一棒，二軍總教練曾豪駒表示，林政華的速度、擊球能力不錯，希望可以在交流賽中展現出來。

林政華今年農曆春節有受邀參加文化總會除夕特別節目表演唱歌，平時就愛唱歌的他說，在大型舞台上唱歌感覺很不一樣， 在休息區時還被饒舌歌手「潮州土狗」認出，主動來合照，「潮州土狗」過去也是棒球員出身。（編輯：吳協昌）1130216