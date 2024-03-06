陳進貴當選亞洲拔總副會長 盼替台灣發揮影響力

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（中央社記者龍柏安台北6日電）在印度舉辦的亞洲拔河總會會長改選傳回捷報，中華拔協推派代表參選的陳進貴以全票當選第1副會長，他盼能發揮影響力，讓亞洲更多會員國來台參加室內拔河世錦賽。

亞洲拔河總會昨天在印度舉行會長改選，中華拔河運動協會理事長陳建平推派自家選訓委員陳進貴代表角逐參選，陳進貴順利「凍蒜」，也是自吳文達於2004年當選亞洲拔河總會會長後，台灣再次於亞洲拔總取得重要席次。

難能可貴的是，這次改選地點在印度，陳進貴原有意親自出席，無奈簽證問題「卡關」，透過視訊會議與會的他，仍取得亞洲所有會員國一致肯定，以全票之姿當選第1副會長。

陳進貴過去是東南亞手球理事會理事，也曾是2009年高雄世界運動會手球項目的技術官員，對於國際事務熟悉，這次臨危授命參選，他也不負眾望成功替台灣在亞洲總會掙得一個席次。

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陳建平在得知好消息後，除恭喜陳進貴順利當選，也期許他能在總會替台灣發聲，並透過影響力，在亞洲地區全力推展拔河運動，甚至期望未來得以加入亞洲奧林匹克理事會，並將拔河運動帶入亞運殿堂。

除此之外，台灣將在2026年於台北舉辦世界室內拔河錦標賽，陳進貴未來主要任務之一，就是在亞洲各國積極「拉票」，希望能有更多會員國來台共襄盛舉，參加拔河界2年一度的頂級盛會。（編輯：李亨山）1130306