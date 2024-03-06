重視選手權益 體育署召開台維斯盃座談會獲3共識

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（中央社記者黃巧雯台北6日電）外界關切台維斯盃組訓等問題，體育署5日召開座談會，與教練、選手、網協達成3項共識，包括開放選手推薦總教練人選、瞭解肖像權使用與賽事盈餘分潤並簽訂協議書、建立專責溝通管道。

台灣今年2月主辦2024台維斯盃世界組總決賽資格賽，傳出中華民國網球協會在肖像權使用權、出場費以及出席活動，似乎未與選手做好溝通。

教育部體育署今天發布新聞稿表示，體育署長鄭世忠賽後已立即與選手會面，瞭解選手期待與建議，並在昨天召開座談會，邀請近5屆台維斯盃教練選手、網協秘書長王凌華參加，網協也承諾未來會盡力維護選手權益。

體育署指出，會中初步達成3項共識，後續將由網球協會納入相關機制辦理，首先國家隊組訓方面，未來台維斯盃總教練人選，將開放參賽選手推薦名單，再經選訓程序遴選產生，而代表隊的職員組成，將考量納入個別選手原支援團隊人員。

至於選手權益部分，體育署表示，未來網協徵詢台維斯盃選手出賽意願時，將同步提供肖像權使用、賽事盈餘分潤、保險內容及選手參與活動等權益資訊，讓選手第一時間掌握，並簽訂協議書。

此外，體育署表示，將建立網協與台維斯盃選手之間專責溝通管道，協助瞭解選手需求，以提供完善的後勤支援服務。

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針對未來有職業或企業聯賽運動員代表國家出賽，體育署表示，希望相關單項協會針對組訓支援及選手相關權利義務，可事前與選手們及利害關係人完整溝通說明，以建立團隊共識，一同爭取國際參賽佳績。

體育署以近期中華民國足球協會與女足球員之間的合約爭議為例，將促請足協在近期集訓時間邀請所有女足球員們、總教練與女足工會代表一同座談，屆時體育署也將派人與會。（編輯：張雅淨）1130306