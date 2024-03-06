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U20亞洲盃 台灣女足0比6不敵韓國吞首敗

2024/3/6 20:57
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（中央社記者黃巧雯台北6日電）台灣U20女足今天亞洲盃分組賽第2戰迎戰韓國，未能抵擋對手攻勢，以0比6吞下首敗，9日將出戰實力強勁的澳洲，將力拚分組賽第2勝，爭取晉級機會。

U20女子亞洲盃在烏茲別克舉行，8隊分成2組進行單循環賽，取分組前2晉級，4強隊伍將能前進今年8月底在哥倫比亞登場的U20世界盃。

台灣U20女足這次由總教練謝志君領軍，與烏茲別克、韓國、澳洲同組，首戰以2比0扳倒地主烏茲別克，拿下近20年來首勝。

台灣隊今天碰上韓國隊，韓國隊在開賽第28分鐘，靠著全有京（Jeon Yu-Gyeong，音譯）射門，並在8分鐘後再進1球，落後2球的台灣隊，隨後由陳昱嫀發動攻勢，可惜球中柱後彈出。

韓國隊下半場攻勢不斷，反觀台灣隊全場僅1次射門紀錄，最終台灣隊以0比6落敗。

台、韓目前同為1勝1敗，但台灣隊今天對戰失6球，晉級情勢較為不利，台灣隊接下來將休兵2天，9日下午將迎接分組賽最終戰，對決同組最強勁的對手澳洲，而同時間韓國與烏茲別克也將交手，決定4強門票誰屬。（編輯：陳政偉）1130306

#韓國
#女足
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