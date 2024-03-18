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桃猿台北大巨蛋票價出爐最貴1400元 採內野全猿主場

2024/3/18 17:04（3/18 17:31 更新）
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圖為大巨蛋3月2日舉辦讀賣巨人交流賽，是大巨蛋首場滿場比賽。（中央社檔案照片）
圖為大巨蛋3月2日舉辦讀賣巨人交流賽，是大巨蛋首場滿場比賽。（中央社檔案照片）
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（中央社記者謝靜雯台北18日電）中職樂天桃猿隊今天公布台北大巨蛋主場預售票價，4月5日至7日賽事門票將於21日起開放預售，內野熱區最貴票價新台幣1400元，採內野全猿主場，最便宜票價為外野500元。

樂天桃猿隊因為主場樂天桃園棒球場整修確定來不及趕上開季，開季前6場主場賽事變更，其中4月5日至7日主場賽事改至台北大巨蛋舉行，今天發布售票訊息，內野熱區最貴全票1400元，內野一般區全票票價600元至1200元，最便宜票價為外野500元。

台北大巨蛋場次門票將於21日起於全網FamiTicket網站以及全家FamiPort機台開放預售，並於會員優先購票後在23日中午12時全面開賣。

桃猿隊公布，會員優先購票已於14日晚間發送上半季優先購票序號簡訊，此次開放預售之「新莊／天母／台北大巨蛋場次」及後續所有上半季賽事購票階段，皆使用同一組序號進行優先購票。

桃猿隊公告，31日桃猿主場開幕戰於新莊棒球場將採內野全猿主場，客隊台鋼雄鷹應援安排於左外野；4月3、4日於天母棒球場迎戰味全龍，將採主客場各半的應援方式，樂天桃猿球迷於一壘側應援，三壘側則是味全球迷，不只場內球員拚戰，看台上球迷應援較勁也精采可期。

至於4月5、6、7日至台北大巨蛋主場賽事，則採內野全猿主場形式，客隊中信兄弟應援區安排於左外野。（編輯：李亨山）1130318

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