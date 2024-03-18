桃猿台北大巨蛋票價出爐最貴1400元 採內野全猿主場
2024/3/18 17:04（3/18 17:31 更新）
（中央社記者謝靜雯台北18日電）中職樂天桃猿隊今天公布台北大巨蛋主場預售票價，4月5日至7日賽事門票將於21日起開放預售，內野熱區最貴票價新台幣1400元，採內野全猿主場，最便宜票價為外野500元。
樂天桃猿隊因為主場樂天桃園棒球場整修確定來不及趕上開季，開季前6場主場賽事變更，其中4月5日至7日主場賽事改至台北大巨蛋舉行，今天發布售票訊息，內野熱區最貴全票1400元，內野一般區全票票價600元至1200元，最便宜票價為外野500元。
台北大巨蛋場次門票將於21日起於全網FamiTicket網站以及全家FamiPort機台開放預售，並於會員優先購票後在23日中午12時全面開賣。
桃猿隊公布，會員優先購票已於14日晚間發送上半季優先購票序號簡訊，此次開放預售之「新莊／天母／台北大巨蛋場次」及後續所有上半季賽事購票階段，皆使用同一組序號進行優先購票。
桃猿隊公告，31日桃猿主場開幕戰於新莊棒球場將採內野全猿主場，客隊台鋼雄鷹應援安排於左外野；4月3、4日於天母棒球場迎戰味全龍，將採主客場各半的應援方式，樂天桃猿球迷於一壘側應援，三壘側則是味全球迷，不只場內球員拚戰，看台上球迷應援較勁也精采可期。
至於4月5、6、7日至台北大巨蛋主場賽事，則採內野全猿主場形式，客隊中信兄弟應援區安排於左外野。（編輯：李亨山）1130318
延伸閱讀中職季後賽台灣大賽名單增至32人 突破僵局制正式上路中職開幕週味全龍大巨蛋迎戰桃猿兄弟 本壘後方最貴1880元中信兄弟大巨蛋票價出爐 開幕週內野熱區1880元、VIP尊爵席3580元桃市府：桃園棒球場工程無耽誤僅草皮不夠長 尊重聯盟判斷曾豪駒任世界12強賽總教練 教練團2週內提出
- 桃猿台北大巨蛋票價出爐最貴1400元 採內野全猿主場2024/03/18 17:04
- 2024/03/18 14:22
- 2024/03/17 21:40
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
中職熱身賽話題多 扣除大巨蛋場均人數大幅成長