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2024年中職例行賽澄清湖球場 免費接駁車看比賽

2024/4/1 15:03
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（中央社記者蔡孟妤高雄1日電）2024年中華職棒澄清湖棒球場例行賽將在4月5日開打，今年為台鋼雄鷹棒球隊一軍成立首年，並以澄清湖棒球場作為球隊主場，高市府表示，將提供免費接駁服務，一起力挺中華職棒。

2024年中華職棒澄清湖棒球場例行賽將在4月5日開打，首戰由台鋼雄鷹對戰富邦悍將。高雄市運動發展局今天新聞稿表示，職棒例行賽事期間，將持續提供免費接駁服務，歡迎球迷多利用大眾運輸工具進場支持職棒賽事。

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運發局表示，自4月5日起至9月24日共40場職棒例行賽事，市府提供免費接駁專車接送球迷往返澄清湖棒球場，平日提供捷運衛武營站至澄清湖棒球場（中途停靠台鐵正義站公車站），假日加開捷運左營站至澄清湖棒球場的接駁路線。

今年為台鋼雄鷹棒球隊一軍成立首年，並以澄清湖棒球場作為球隊主場，市府也在球賽開打前，完成高雄澄清湖棒球場第1期整修工程，中職聯盟日前視察球場，勘查球場比賽區域等，經評估場內草地及紅土符合聯盟規定。（編輯：郭諭儒）1130401

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