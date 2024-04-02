台鋼雄鷹一軍首戰江承諺先發 大巨蛋預售票達1.4萬張

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（中央社記者謝靜雯台北2日電）中職台鋼雄鷹隊史一軍首戰明天將在台北大巨蛋登場，雄鷹隊派出本土投手江承諺先發，對手中信兄弟則派出洋投德保拉應戰，明天比賽預售票已達1萬4000張。

中職新軍台鋼雄鷹隊原訂隊史一軍首戰是3月31日在新莊棒球場與樂天桃猿隊交手，但比賽因雨延賽，明天與中信兄弟隊比賽變成雄鷹隊史一軍首戰，同時也是兄弟隊大巨蛋首場主場賽事，截止今天下午5時、預售票已賣出1萬4000張。

雄鷹隊明天派出本土投手江承諺先發，江承諺是去年底雄鷹用郭俊麟與統一7-ELEVEn獅隊交易而來的投手，領隊劉東洋當時表示，江承諺是教練團長期觀察的人選，肯定他的實力，加上球隊需要補充左投戰力，所以做出交易。

江承諺去年僅在一軍出賽4場，總計投17.1局失掉4分責失分，戰績1勝2敗、防禦率2.08，前一次一軍出賽為去年10月25日。

江承諺今年官辦熱身賽先發出賽2場，總計投10局失掉3分責失分，沒有勝敗場成績，兩戰對手都是樂天桃猿隊。

兄弟隊明天派出洋投德保拉（Jose De Paula）先發，德保拉去年雖有在二軍出賽2場，但沒有對過雄鷹隊，今年官辦熱身賽先發2場對手也都不是雄鷹隊，總計投8.2局失掉1分責失分、無關勝敗。（編輯：龍柏安）1130402