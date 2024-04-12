台灣女團金恩盃吞4連敗 確定降級亞大二級

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（中央社記者黃巧雯台北12日電）台灣網球女團今天在金恩盃亞大區第一級賽事迎戰紐西蘭，在葛藍喬安娜搶下首點後，第2點楊亞依、第3點女雙詹皓晴與梁恩碩都吞敗，以1比2輸球，在吞下4連敗後，確定降級亞大區二級。

在中國湖南長沙舉行金恩盃亞大區一級賽事，為女子網球團體賽，台灣女團在接連敗給中國、韓國、印度後，若想要保級，今天對戰紐西蘭為關鍵戰役，而世界球后謝淑薇因膝蓋傷勢缺陣，由其他4名選手出擊。

葛藍喬安娜因手傷昨天對戰印度隊休兵，今天迎戰紐西蘭打頭陣，儘管比賽過程中一度因治療肩膀申請傷停，所幸仍順利以7比5、6比2擊敗伊凡諾夫（Valentina Ivanov），幫助台灣隊先馳得點。

世界排名第215名的楊亞依接續登場，面對排名第169的孫璐璐，以1比6、2比6落敗，讓對手趁機扳平戰局。

第3點的詹皓晴與梁恩碩連2天在雙打合體，面對霍里根（Paige Hourigan）與羅莉芙（Erin Routliffe），台灣組合全場5度被攻破發球局，最終以2個1比6落敗。

金恩盃亞大區第一級共有6隊參賽，取分組前2前進世界組升降賽，台灣隊分組賽0勝4敗，明天對戰大洋洲一役，無論勝負，確定降級亞大二級。（編輯：陳政偉）1130412