NBA季後賽莫瑞絕殺湖人 金塊系列賽2比0領先[影]

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（中央社記者黎建忠台北23日電）美國職籃NBA季後賽金塊後衛莫瑞今天在對湖人的第2戰前3節瘋狂打鐵，不過第4節恢復神準，終場靠著他的中距離跳投絕殺，金塊以101比99擊敗湖人，系列賽取得2比0優勢。

首戰落敗的洛杉磯湖人今天開賽全隊就上緊發條，靠著戴維斯（Anthony Davis）火燙手感，首節取得28比24領先，半場更將優勢擴大到59比44雙位數領先，戴維斯還多次成功對位丹佛金塊中鋒約基奇（Nikola Jokic），在攻防兩端都做出極大貢獻。

第3節初湖人一度以68比48取得全場最大的20分領先，不過接下來就看金塊的大反撲，湖人下半場合計僅拿到40分，進攻突然當機是落敗主因。

終場前63秒湖人羅素（D'Angelo Russell）上籃得手取得2分領先，金塊暫停過後莫瑞（Jamal Murray）2罰全中，接著湖人詹姆斯（LeBron James）回敬2分上籃，隨後莫瑞又完成一次中距離跳投，雙方仍以99比99戰成平手。

湖人下一波進攻詹姆斯在三分線外大空檔出手沒進，金塊選擇不喊暫停，球到前場後就交給莫瑞單打戴維斯，結果莫瑞在底線中距離跳投得手後時間也跑完，順利完成絕殺。

金塊莫瑞前3節16投僅3中，但光是第4節就8投6中、攻下14分，扛起全隊反攻的氣焰；另外約基奇完成27分、20籃板、10助攻的「超級大三元」，而他也成為NBA、ABA合併以來，唯一1人在季後賽達到至少「25分、20籃板、10助攻」的球員。

湖人戴維斯全場攻下32分、11籃板，但下半場受到體能和犯規麻煩幾乎神隱，詹姆斯繳出26分、12助攻、8籃板，雙星燃燒還是無法拿下勝利。不過根據NBA統計，湖人隊史上共出現15次首戰吞敗後最後拿下系列賽勝利，是最多次的球隊。（編輯：張雅淨）1130423