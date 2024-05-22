黃勇傳遭獅隊開除後首露面 說明欠債212萬非賭博

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（中央社記者楊啟芳台北22日電）前中職統一獅隊選手黃勇傳今天召開個人記者會，出面說明自己債務有212萬元，之前多次不回獅隊報到是因為怕債主找上門，並強調自己絕無賭博，仍希望可以回到球場打球。

獅隊在15日發出公告表示，黃勇傳因為個人財務困難、有借貸等情事，請假後多次逾假未歸、未在時間內向球隊報到，已嚴重違反公司紀律，予以開除。隨後獅隊向中職提出黃勇傳的合約讓渡申請，若讓渡申請在明天下午5時期限內未獲得其他球團取得，則選手視為被球團無條件釋出。

黃勇傳今天召開記者會向外界說明狀況，他表示，「我做錯了一些事情，所以今天來這裡跟大家道歉。」會跟民間借貸主要是自己財務管理不當、花費太多，「什麼都想用最好的。」目前自己向民間高利貸、朋友、前隊友借的所有債務加起來為新台幣212萬元。

雖然黃勇傳效力獅隊時月薪有8萬元（實拿約7萬元），不過他表示，今年2月開始自己在台南租房子，一個月2萬7千元、車貸1萬5千元，剩餘約3萬元包含一家4口開銷（有2名小孩），以及自己愛花錢，才造成這樣的事情。

被問到為何在獅隊時多次逾假未歸，黃勇傳坦言有收到球團訊息，「但因為怕債主找上我，當下不敢面對所有長官、教練們，所以選擇逃避這種方式。」

至於過了一星期為何會選擇出來面對，他說：「還是想回到球場上，不管之後有沒有這個機會，主要是要讓大家知道所有事情的經過，現在的想法是為了要證明給大家看，我還有心想要回來打棒球。」

黃勇傳強調，自己的債務絕對跟賭博、投資無關，「因為在網路上看到一些新聞報導，都說我這些債務跟賭博有關，我想要回來澄清這些事情跟賭博完全無關，想要藉由這個機會讓各球團知道，希望我可以好好工作，把錢慢慢還清，好好照顧小孩。」（編輯：李亨山）1130522