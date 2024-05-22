黃勇傳換經紀公司 中職球員工會聲明有違規之虞

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（中央社記者楊啟芳台北22日電）遭到中職統一獅隊開除的黃勇傳今天說明債務相關問題，並提到自己原本的經紀公司並沒有提供協助而選擇解約，但中職球員工會發聲明表示，黃勇傳目前的經紀公司有違規之虞。

黃勇傳因為個人債務困難，加上多次逾假未歸，嚴重違反獅隊紀律而在15日遭到開除。黃勇傳於今天在新經紀公司陪同下召開記者會說明，他指出，目前總共欠下新台幣212萬元債務，包括約10家民間借貸、朋友及前隊友。

黃勇傳被開除前的月薪8萬元，不過一個月開銷達10多萬元，簽約金500萬元除了有1/3在球員工會信託，其他都已花掉。目前黃勇傳的經紀公司為蜂巢行銷顧問有限公司，今天其經紀人在記者會上表示，「目前有請求工會協助，但是沒有得到回應。」

黃勇傳原本的經紀公司是躍樂運動行銷股份有限公司，不過黃勇傳今天在記者會上指出，「債務找上門時也有跟前一個經紀公司講過，但是沒有得到他們的幫助，可能他們不知道怎麼去處理這件事情，所以就選擇解約。」

隨後中華職棒球員工會發聲明表示，黃勇傳於17日通知工會與躍樂解約，不過依照「職業棒球選手經紀契約」規範，解約應於明天才生效。工會說明，「等於現在是有2家經紀公司在服務他，且新的經紀公司接觸中職選手前必須向工會及前一家經紀公司通報，才開始正式競爭，但他們並沒有通報的動作。」

工會也在聲明中強調，黃勇傳的現任經紀人在今天記者會中，發表關於信託及工會的言論與事實有所出入，未符規章中「善盡善良管理人之注意及忠實義務之核心價值」；且蜂巢也非工會今年度取得認證的經紀單位。

工會說明，中職球員加入工會之後的簽約金信託又稱「聯盟信託」，球員離開中職滿3個月觀察期後，經過中職聯盟及球團蓋章，就可以領回簽約金。（編輯：吳協昌）1130522