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皇馬歐冠盃第15度封王 2比0擊敗多特蒙德

2024/6/2 06:32
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（中央社倫敦1日綜合外電報導）西班牙足球俱樂部「皇家馬德里」（Real Madrid）今天在英國倫敦溫布利球場以2比0擊敗德國勁旅「多特蒙德」（Borussia Dortmund），第15度在歐洲冠軍聯賽封王。

法新社報導，皇馬挺住多特蒙德猛攻，兩隊比數掛零僵持，直到下半場接近尾聲時皇馬右後衛卡瓦哈（Dani Carvajal）先在第74分鐘以頭錘破網，9分鐘後巴西籍翼鋒小維尼修斯（Vinicius Junior）再進一球。

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第15度奪冠的皇馬，是歐冠盃史上贏得最多次冠軍的隊伍，其記錄遠超位居第2的AC米蘭（AC Milan），這支義大利球隊曾摘冠7次，英國的利物浦（Liverpool）、德國的拜仁慕尼黑（Bayern Munich）則各奪冠6次。

多特蒙德因未充分把握上半場機會而惜敗皇馬，菲爾克魯格（Niclas Fuellkrug）射門擊中球門柱，而阿德耶米（Karim Adeyemi）嘗試破門時遭皇馬守門員庫特華（Thibaut Courtois）擋下。（譯者：洪培英）1130602

#皇馬
#多特蒙德
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