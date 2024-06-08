玉山盃台南市奪亞軍 教頭肯定球員直呼：驚奇之旅

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（中央社記者謝靜雯台北8日電）玉山盃青棒賽台南市隊睽違15年闖入冠軍戰，今天以1比9不敵桃園市隊、奪下亞軍，台南市隊總教練邱書煌直呼是「驚奇之旅」，也點出球員大賽經驗比較少是劣勢。

113年玉山盃青棒賽台南市隊昨天4強擊敗彰化縣隊、睽違15年再闖冠軍戰，今天與桃園市隊交手，台南市隊打線受制全場僅拿下1分吞敗，奪下亞軍也是繼民國98年後隊史最佳成績。

台南市隊總教練邱書煌表示，今年以善化高中為主體，加入台南海事、南英商工、白河商工4所學校組成聯隊，從去年底開始透過新北U18、今年4月的U18東岸聯盟備戰，聯隊雖然不像桃園這樣的球隊，有1、2名非常突出的球員，但每個守備位置都有球員適時跳出來。

邱書煌也透露，台南市隊3年前開始比較有系統性的整合市內聯隊，3年前首度嘗試就在玉山盃奪下季軍，今年再創佳績，打出好的比賽氣氛。

邱書煌也向亞青選訓推薦陣中投手林易霆、賴威誠、捕手林品浩、內野手劉曜維、許峰穎，外野手呂泳鋐和顏佳恩等人都表現的不錯。（編輯：陳政偉）1130608