劉宛渝藉世界盃磨心態 盼射進奧運不定向飛靶決賽

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（中央社記者黃巧雯台北14日電）台灣選手劉宛渝今年1月在倒數第2場巴黎奧運資格賽，射下女子不定向飛靶門票後，讓她猶如吃下定心丸，透過亞塞拜然、義大利世界盃調整心態，期待首登五環殿堂能發揮水準，射進決賽。

台灣射擊代表隊這次巴黎奧運共取得7席資格，其中飛靶就占4席，並以42歲的林怡君最資深，也是5屆奧運元老，而楊昆弼則將迎接3度奧運旅程，至於劉宛渝、李孟遠都是頭一遭。

距離巴黎奧運僅剩1個多月，4名台灣飛靶選手這次出征在義大利舉行世界盃洛納托（Lonato）站，也是射擊隊奧運前最後練兵機會。

劉宛渝5月在亞塞拜然巴庫舉行的世界盃，女子不定向飛靶資格賽以1分之差與決賽門票擦身而過，這次在世界盃洛納托站前4輪成績一度還在前6名，可惜第5輪失常，最終以113分，名列第13。

劉宛渝接受中央社記者訪問時表示，這場比5月世界盃調整地更好，儘管在發現自己在決賽晉級線邊緣時，難免有壓力，當下有做些調整，「雖然還是有點慢，但至少不會像上一場心態有點崩掉。」

劉宛渝表示，這次參賽的選手當中，不少人還是奧運的對手，因此提前模擬奧運高張力氛圍做測試，儘管未達成賽前訂定晉級決賽目標，但她認為還是有收穫。

巴黎奧運射擊項目將於7月27日至8月5日在法國沙托魯（Chateauroux）國家射擊中心進行，劉宛渝預計7月18日啟程。

回想起先前為了拚奧運門票經歷坎坷的路程，劉宛渝面對即將到來的奧運之旅充滿期待，她表示，希望屆時奧運能拿出信心、發揮平時水準，目標晉級決賽。（編輯：陳政偉）1130614