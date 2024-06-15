奧運射箭資格賽 台灣男團射退德國獲滿額門票

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（中央社記者黃巧雯台北15日電）在土耳其安塔利亞舉行的巴黎奧運射箭資格賽，台灣男團不負眾望，今天4強賽以6比0橫掃德國、闖進冠軍賽，繼昨天台灣女團之後，男團也確定取得滿額3席參賽資格。

巴黎奧運射箭資格賽台灣男團這次由湯智鈞、戴宇軒與林子翔聯手出擊，資格賽共射下2008分，榮膺第2種子，首輪輪空，次輪先以5比3擊敗斯洛維尼亞，8強賽再以6比2淘汰孟加拉，闖進4強。

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關鍵4強賽台灣男團碰上德國，台灣箭客首局穩定發揮，靠著4支10分箭，以57比54拿下，率先進帳2分積分，次局乘勝追擊，以56比54再下一城，積分取得4比0領先，也取得「聽牌」優勢。

第3局台灣男團火力全開，團隊聯手飆出5支10分箭，完全不給對手任何機會，最終再以59比56搶下，積分以6比0橫掃德國，不僅成功闖進金牌戰，也提前確定取得巴黎奧運男團3席滿額入場券。（編輯：龍柏安）1130615