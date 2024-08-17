投手布里悍宣布退休 上季率味全龍隊奪冠生涯劃完美句點

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（中央社記者謝靜雯台北17日電）曾效力味全龍隊的投手布里悍今天發文宣布退休，龍隊總教練葉君璋回憶去年奪冠之路直言不可思議，稱讚布里悍一直將家人放第一位，「看起來簡單要做並不容易。」

龍隊投手布里悍（Jake Brigham）自2021年至2023年間效力龍隊，是球隊倚重的先發投手戰力，去年經歷季中傷勢，一直拚到總冠軍賽第7戰擔任最後一任投手，幫助球隊穩守戰局、順利奪冠。

布里悍今天在個人社群網站Instagram發文證實，將結束球員生涯，葉君璋賽前受訪表示，感謝布里悍對球團的信任，之前就知道布里悍考慮退休，去年季中雖然有傷勢，本來評估要休息4個月，但布里悍2個月不到就復出， 最後幫助球隊奪冠，「很難再找到這麼戲劇化的一年，我自己都覺得蠻不可思議的。」

葉君璋也提到，去年的總冠軍對布里悍來說是一個球員生涯完美的句點，選擇在這個時間點退休、算是很好的時機。

葉君璋也透露，球團其實一直有跟布里悍保持聯絡，考慮把他簽回來的可能，但布里悍對家庭責任感很重，一直很想要陪伴家人，葉君璋也很有感觸地說：「把家人放在第一位，這件事看起來簡單，要做蠻不容易的。」（編輯：龍柏安）1130817