高球英國女子公開賽首日 錢珮芸繳72桿並列第18名

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黎建忠台北23日電）LPGA年度5大賽最後一戰、英國女子公開賽今天結束首回合，台灣好手錢珮芸抓3博蒂、吞3柏忌繳出平標準的72桿，並列第18名最佳，但落後領先者5桿。

現年33歲的錢珮芸，是今年巴黎奧運的台灣女子高爾夫代表隊國手，這也是她生涯第5度參加英國女子公開賽，過去4次全都在前2回合結束後遭到淘汰。

今年的英國女子公開賽移師到最負盛名的聖安卓老球場舉辦，從第10洞出發的錢珮芸，抓下2博蒂、吞3柏忌，轉場後在第4洞再抓1博蒂，全天以打平收場。

至於今年靠著受傷保障資格重返球場的曾雅妮，今天也表現不差，全場抓4博蒂、吞5柏忌繳出73桿暫並列第32名。曾經稱霸世界球后109週的她，生涯在2010、2011年連霸英國女子公開賽冠軍金盃。

在英國公開賽前，曾雅妮在本季已參加過9場比賽，不過全數都遭到淘汰，她很有機會在本週力拚今年首度晉級。

另外，同場較勁的台灣選手還有業餘小將吳純葳，她靠著今年2月拿下亞太業餘錦標賽冠軍而取得英國公開賽的參賽權，首回合她沒抓博蒂、吞下3柏忌繳出75桿暫並列第63名。（編輯：陳政偉）1130823