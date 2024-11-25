亞洲盃男籃資格賽台灣不敵紐西蘭 劉錚：有點可惜

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（中央社記者黎建忠台北25日電）台灣男籃今天在亞洲盃資格賽客場以64比81不敵紐西蘭，吞下預賽第3敗，賽後隊長劉錚表示，「紐西蘭是實力很強的隊伍，從結果看來還是有些可惜。」

台灣男籃今天對上紐西蘭，首節僅拿到6分，儘管第2、3節努力追趕，一度縮小到1分差距，無奈就是跨不過去落後局面，第4節氣力放盡下還是沒能帶回勝利。

劉錚賽後接受主辦單位訪問時表示，紐西蘭是一支實力很強的隊伍，開賽還有一些膠著，後來雖然被拉開，「但我們努力做好練習時的內容，或許是能在2、3節追回來的原因，只可惜最後的結果還是差了一點。」

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台灣男籃總教練圖齊（Gianluca Tucci）則提到，「我們這幾天練球的感覺和士氣都很好，紐西蘭是世界排名第24名（實際為第22名）的球隊，對手實力很出色，也給了我們很大的壓力，但我非常感謝今天每一位球員的努力付出。」

圖齊強調，「的確，我們可以做得更好，尤其在籃板球這個部分，這是一場壓力很大的比賽，相信球員一定從中學到很多，對於我們未來的改進有很大幫助。」（編輯：張雅淨）1131125