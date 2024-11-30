第31屆關懷盃台東盛大開幕 職棒球員回饋基層

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（中央社記者楊啟芳台東30日電）第31屆原棒協關懷盃今天進行第2天賽程，原住民出身的職棒前、現役球員集合台東，身體力行回饋基層，今天也進行開幕儀式，62支參賽隊伍齊聚台東縣立第一棒球場。

適逢世界12強棒球賽台灣隊抱回世界冠軍，新任理事長王勝偉今天在開幕儀式中表示，盼這股熱潮能一直延燒下去，「相信大家都看到非常精彩的比賽，期許未來更多原住民小朋友，在更大的舞台發光發熱。」

按照慣例，開幕典禮上除了有部落頭目為賽會祈福，也邀請去年冠軍三星國小少棒隊及七賢國中青少棒隊進行舞蹈演出。來自日本的前田小學也帶來沖繩傳統歌舞同樂，最後在原民女歌手張惠春和舞團原民嬌娃的表演下，將氣氛炒到最高點。

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關懷盃連續2年邀請日本沖繩縣的少棒隊前來交流，這次由浦添市立前田小學代表來台，今天前田小學進行一日2戰，早上先以4比2力退太巴塱國小，下午再以10比0擊退泰源國小，取得2連勝登上小組第1、晉級14強。

另外，原棒協每年都會在關懷盃發放給各球隊物資，今年除了果菜汁、保久乳、脆麵等食物供應，原住民、歌后張惠妹也贈與參賽選手1000個棒球手套、眼貼和鈦項鍊，上面都印有「阿妹」的個人LOGO，並採用符合風格的粉、黑配色。（編輯：陳政偉）1131130