諸羅山盃少棒賽開打 黃敏惠頒12強賽岳東華70萬獎金

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（中央社記者姜宜菁嘉義市22日電）第27屆諸羅山盃國際軟式少棒賽今天開打，適逢台灣隊在世界12強棒球賽奪冠，此次邀請曾打過諸羅山盃的國手們「回娘家」，嘉義市長黃敏惠頒發岳東華等獎勵金，感謝他們為國爭光，也現身力挺基層棒球。

第27屆諸羅山盃國際軟式少棒賽今天下午在嘉義市立棒球場舉行開幕典禮，黃敏惠與台灣隊球員岳東華等14人出席。黃敏惠親自頒發選手獎勵金，包括設籍嘉義市岳東華新台幣70萬元，歷屆選手各10萬元，感謝他們為國家打了漂亮一戰。

黃敏惠說，台灣隊28名選手名單中，有18人打過諸羅山盃少棒賽，可以說「嘉義市是棒球原鄉，更是世界冠軍搖籃，也是台灣棒球國手搖籃」。

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黃敏惠表示，今年台灣隊棒球選手優秀表現，代表國家打一場漂亮戰役，拿到世界冠軍，帶來台灣社會整體凝聚力，也帶給所有球員更大力量、看到了希望，「也讓像我這一輩的人，找回半夜起來看威廉波特少棒的激情與感動」。

嘉市府教育處長郭添財指出，第27屆諸羅山盃國際軟式少棒賽國內外球隊共計258隊參與，將在嘉義縣市分別展開344場賽事，歡迎球迷們到場觀賽，給予球員們鼓勵，更期盼球員們秉持堅持不懈與永不放棄的KANO精神，透過球技的切磋交流，滿載而歸。（編輯：陳仁華）1131222