桃猿新球季教練團 曾豪駒任一軍首席兼打擊教練

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（中央社記者謝靜雯台北8日電）中職樂天桃猿隊今天公布新球季教練團名單，古久保健二續掌一軍兵符，原二軍總教練曾豪駒擔任一軍首席兼打擊教練，二軍總教練由陳彥夆接任。

桃猿隊將在1月12日展開以年輕球員為主的重訓營，2月2日在嘉義縣立棒球場展開春訓，「全猿」齊心備戰2025賽季。

桃猿隊公告新球季教練團名單，陳彥夆球員時期效力於La New熊，退役後持續在桃猿隊擔任教練，對球隊事務相當了解，因此由他接任二軍總教練，希望借重他過往的經驗，在二軍培育優秀的球員。

原二軍總教練曾豪駒則轉任一軍首席兼打擊教練，曾豪駒過往擁有豐富的執教經驗，面對賽場上臨機應變能力獨到，新賽季將協助總教練古久保健二運籌帷幄。

一軍投手教練由川岸強接任，川岸強在二軍培養投手有顯著實績，球團期待他在一軍能夠持續帶領投手群發揮所長。

陳瑞振轉任為守備統籌教練，督導一、二軍球員守備能力訓練；原二軍守備教練翁克堯轉任一軍守備教練，協助鄭兆行守備相關訓練。

去年加入球隊的吳桀睿將以二軍打擊教練兼任選手的身分在新賽季亮相。除此之外，樂天桃猿二軍增聘蔡成賢擔任助理打擊教練以及陸康其擔任體能教練。

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運動表現教練廣瀬大輔協助球員重訓、體能受到選手好評，今年將擔任同樣職務，持續強化球隊防護員和體能教練系統。

除了先前公布不與原一軍投手教練許銘傑、一軍打擊教練鍾承祐續約外，二軍體能教練洪聖欽合約到期後不續聘。球團衷心感謝3名教練為球隊的貢獻與付出，也祝福教練未來發展順遂。（編輯：張雅淨）1140108