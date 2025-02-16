統一獅春訓首場紅白對抗賽平手 陳重廷攻守俱佳

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（中央社記者楊啟芳台北16日電）中職統一獅隊今天進行春訓首場隊內紅白對抗賽，6局上紅隊靠著溫子賢高飛犧牲打送回1分，但白隊隨即在下半局憑藉陳重廷1分打點安打追平比數，終場雙方以3比3平手作收。

白隊首局靠著張皓崴敲安打，以及陳重廷擊出帶有1分打點的二壘安打，先馳得點；紅隊在第2局隨即扳平比數，林祖傑、林泓弦串聯安打，攻下1分。之後雙方再各攻下1分，4局結束以2比2平手。

到了第6局，紅隊的潘傑楷獲保送，並靠著潘磊敲安打及溫子賢高飛犧牲打，跑回1分；白隊則是在下半局陳聖平選到保送後，陳重廷補上1支右外野安打，再將比分扳平，最終兩隊以3比3結束首場隊內紅白對抗賽。

陳重廷今天有攻守俱佳表現、上壘率百分百，他說：「因為是第一場比賽，就把平時練習的東西拿出來試試看。」春訓期間，陳重廷也有向教練郭俊佑請教如何調整打擊力量，他表示，目前還是按部就班地做好每天安排的事情。

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新秀鍾允華今天扛下白隊先發投手，接連拿下6個出局數，且未讓打者上壘，其中更送出2次三振。鍾允華滿意今天表現，不過他表示，教練針對球種使用有給予一些觀念，「為了不要讓後面的打者看到我其他球種，盡量先以直球為主。」

林泓弦本場繳出單場3支3的亮眼成績，他表示，春訓階段有加強打擊和守備的訓練量，今天打擊表現好僅是發揮平常練習結果，但守備方面可能因為太久沒有比賽，跑位還要加強。（編輯：李亨山）1140216