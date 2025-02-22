謝淑薇攜搭檔杜拜女網賽勝中國組合 闖決賽爭冠[影]

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（中央社記者黎建忠台北22日電）台灣網球女雙好手謝淑薇今天和拉脫維亞搭檔奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko），在杜拜女網賽4強，以6比4、4比6、10比2擊敗中國組合徐一璠、楊釗煊闖進決賽，預計今晚爭冠。

這場世界女子職業網球協會（WTA）千分等級的中東大賽，今天進行4強激戰，台灣和拉脫維亞組合，面對中國組合徐一璠、楊釗煊雖然打得辛苦，但最終仍順利收下對戰3連勝。

首盤開打後，謝淑薇和奧斯塔朋科短暫以0比2落後，但隨即站穩陣腳展開反撲，連破對手3個發球局且自己都順利保發，很快取得5比2的領先。

儘管第8局謝淑薇和奧斯塔朋科的發球局被破，但接著雙方都順利保發，讓台灣、拉脫維亞組合如願先以6比4收下首盤。

第2盤形成破發大戰，雙方前4個發球局都沒有任何一方能保住，打完前8局戰成4比4的僵局，第9局徐一璠、楊釗煊率先保發取得領先，接著在第10局出現第3個盤末點時順利拿下，等於謝淑薇和奧斯塔朋科在第2盤的5個發球局全都沒能保住。

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幸好，經驗老到的謝淑薇和奧斯塔朋科，隨即調整節奏，面對關鍵的第3盤搶10大戰，自己的前4個發球分都順利保住，並且在對手5個發球分中破了4次，很快就取得8比1的絕對優勢，最終艱辛地以10比2獲勝，也結束這場95分鐘的大戰。

謝淑薇和奧斯塔朋科在女雙決賽，將對上大會頭號種子捷克斯尼科娃（Katerina Siniakova）、美國湯生（Taylor Townsend），上個月的澳洲網球公開賽，謝淑薇和奧斯塔朋科就是敗在她們手上屈居女雙亞軍；根據籤表，杜拜女網雙打決賽，將於今晚8時30分開打。（編輯：陳政偉）1140222