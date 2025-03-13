自由車環台賽16日登場 盧紹軒教練初體驗有期待

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（中央社記者黃巧雯台北13日電）國際自由車環台公路大賽將於16日登場，首站先從台北市站出發，過去7度參賽的盧紹軒首次以教練身分參與，他表示，期待透過自身經驗協助團隊爭取佳績，目標瞄準登山王獎項。

2025國際自由車環台公路大賽為亞洲巡迴賽的重點賽事，將於3月16日至20日舉行，今年賽事於國際自由車總會（UCI）登錄為2.1級頂尖賽事，來自40個國家、23支隊伍，共197名菁英選手來台競逐，其中有多達6支二級職業車隊出賽。

台灣隊由首次擔任教練的盧紹軒領軍，帶領年輕好手出擊，包括旅外好手何彥誼與李廷威，加上吳之皓、張誌盛與李冠賢組隊參賽，至於旅外選手馮俊凱也將以宇都宮職業車隊身分參賽。

盧紹軒過去7度參加環台賽，今年轉換身分首度以教練角色參與這場盛事，他接受媒體聯訪時透露，當初接獲徵詢時有點排斥，「如果找我比賽，可能比較有興趣，當教練真的是滿累的一件事情。」

不過，盧紹軒在考量自己今年3月底將滿31歲後，很快調整心態，雖然還未規劃從車手身分退役，但能夠有機會嘗試不同角色，他認為很不錯，「特別是上週集訓，天氣很冷，下著暴雨，看著他們在外面淋雨，就覺得好像有時候當教練不是那麼累。」

盧紹軒這段時間也持續向學長們請益，他坦言，第一次當教練滿慌的，畢竟選手和教練所要看的東西不同。

今年賽事設置總成績冠軍（黃衫）、衝刺王（綠衫）、登山王（圓點衫）、亞洲總成績冠軍（藍衫）以及團體總冠軍等5個冠軍獎項。

盧紹軒表示，目標挑戰登山王獎項，觀察日前集訓狀況，他也相當期待何彥誼、張誌盛這次表現，「我們算是滿有競爭力」，他也開玩笑地說，「真的不行的話，那就換我下場。」

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首次參賽的何彥誼心情相當雀躍，他透露，主要路段都已練習多次，希望比賽時能有不錯發揮。

今年環台賽分成5站，總距離628.6公里，首站16日將先從台北市站揭開序幕，接著依序為桃園市站、浪漫台三線站、高雄市站，壓軸登場為全新設站、美麗新六堆站，最終站將從美濃客家文物館出發，終點設在六堆客家文化園區。（編輯：陳政偉）1140313