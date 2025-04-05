洪冠宇骨折空白期努力追上 U18東岸聯盟冠軍戰好投

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（中央社記者謝靜雯台東5日電）U18東岸聯盟棒球錦標賽高雄市聯隊高二投手洪冠宇今天後援登板2局無失分穩守，率隊以2比1擊敗穀保家商奪冠；高一因膝蓋兩度骨折幾乎沒有比賽，更努力補上、是會用腦袋的投手。

高雄市聯隊今天在東岸聯盟棒球賽冠軍戰與勁敵穀保家商交手，兩隊5局打完1比1戰成平手，高雄市聯隊6局下靠著王聖恩二壘打、許書誠適時安打送回超前分；洪冠宇6局上接替登板投球，投2局無失分、替球隊守住勝利，為冠軍戰勝投。

高雄市聯隊總教練張榮勳表示，洪冠宇在高雄市內選拔時扛起關鍵比賽，讓母隊三民高中奪下組訓權，雖然高一因傷沒有出賽，但很訝異他一直在進步，進到聯隊之後受到激勵，感覺學習態度也有改變，升上高三預期也將是母隊木棒組的主力球員。

張榮勳表示，左投洪冠宇是懂得運用腦袋投球的投手，身體協調性佳，手的延展也很好、也看好潛力。

洪冠宇自評高中階段進步很多，包括球速、控球，特別是心態進步最多，高一左右腳膝蓋各骨折1次，每次都要休息約3至4個月，受傷無法比賽，但還是有持續做上半身的訓練，傷癒歸隊也會想要更努力跟上隊友，認真做重量、提升身體素質。

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洪冠宇國中是外野手兼任投手，國中畢業後雖然一度猶豫是否繼續打棒球，但棒球是興趣、還是決定繼續走這條路，升上高中球速從128公里進步至133公里，目標畢業前球速增加至140公里。

洪冠宇表示，平常在母隊都是投先發，今天平手局面後援登板有點小緊張，隊友也很拚命地打回分數，一直告訴自己要守下來，越丟越穩，把球控制在好球帶邊邊角角，讓打者出棒猶豫、成功替球隊守住勝利，也提升自信心。（編輯：陳政偉）1140405