加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
談關稅戰 習近平首表態：中國不畏懼任何無理打壓
首頁 / 運動

楊博涵劉廣珩不敵印尼組合 羽球亞錦賽無緣4強

2025/4/11 19:41（4/11 19:48 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北11日電）羽球選手「涵劉組合」楊博涵與劉廣珩今天在亞洲羽球錦標賽男子雙打8強戰，迎戰今年全英公開賽亞軍、印尼組合毛蘭納與卡爾南多，最終以16比21、17比21落敗，無緣4強。

世界排名第22、去年6月美國公開賽起合拍的「涵劉組合」前進中國寧波參加合作後首場亞錦賽，前2輪歷經3局大戰才脫困，包括16強拍下世界第7馬來西亞組合萬煒聰與鄭凱文。

繼全英公開賽後，楊博涵與劉廣珩本季第2度打進8強，成為台將最後希望，碰上目前世界排名第14的毛蘭納（Bagas Maulana）與卡爾南多（Leo Rolly Carnando）。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

「涵劉組合」首局歷經5比12落後，一度追到僅剩2分差，可惜對手接連強攻，兩人難以招架，以16比21將首局拱手讓人。

「涵劉組合」次局以3比0開局，試圖重新打出氣勢，但對手很快追上，並以12比8超前，「涵劉組合」後半段沒能再扳平比分，最終以17比21落敗。（編輯：李明宗）1140411

楊博涵
羽球亞錦賽 楊博涵、劉廣珩台灣唯一晉8強楊博涵劉廣珩全英羽球賽8強止步有收穫 感謝自家人
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

53
更多編輯台推薦新聞：