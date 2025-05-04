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何承叡ATP挑戰賽男雙稱王 世界排名有望擠進前百

2025/5/4 12:27
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（中央社記者陳容琛台北4日電）台灣網球好手何承叡今天與澳洲搭檔羅米奧斯（Matthew Romios），在ATP挑戰賽廣州站的男雙冠軍戰，以6比3、6比4稱王，同時讓何承叡的男雙世界排名有望擠進前百名。

在中國舉行的世界職業網球協會（ATP）挑戰賽廣州站，台灣25歲網球雙打好手何承叡與澳洲搭檔羅米奧斯名列男雙頭號種子，在連過三關的情況下，「台澳聯軍」順利晉級冠軍戰，與第2種子的美國基爾科夫（Vasil Kirkov）、荷蘭史蒂文斯（Bart Stevens）正面交鋒。

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何承叡、羅米奧斯昨天在男雙冠軍戰首盤以6比3率先聽牌後，次盤也率先破發、取得2比1領先，沒想到因雨勢過大導致賽事中斷，所幸經歷小插曲的「台澳聯軍」並未受到影響，今天恢復比賽後仍維持好手感，在接連保住發球局的情況下，最後再以6比4如願摘下冠軍金盃。

何承叡上週才與羅米奧斯在ATP挑戰賽光州戰勇奪男雙冠軍，如今以8連勝之姿締造連兩週奪冠的成就，而何承叡進帳本季第5座ATP挑戰賽的男雙冠軍，更有望在下週最新的世界排名擠進前百名，成為繼盧彥勳、李欣翰、彭賢尹及謝政鵬後，第5名網球男雙世界排名前百名的台將。（編輯：管中維）1140504

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