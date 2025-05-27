華南少棒左投葉森佑展王牌架勢 率新竹縣擊敗雲林

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（中央社記者謝靜雯台北27日電）華南少棒賽新竹縣今天敗部與雲林縣交手，新竹縣左投葉森佑扛起王牌，先發5局失3分，率隊以5比3搶勝；連兩年參賽磨經驗站穩先發，喜歡投球三振對手的感覺。

114年華南金控盃全國少棒賽新竹縣昨天不敵台中市隊、落入敗部，今天與雲林縣交手，派出陣中王牌左投葉森佑先發展現壓制力，前5局沒有失分，6局續投有狀況，1個出局數沒有抓到失掉2分，達單場用球數上限退場，接替投手再掉1分，但及時回穩，沒有擴大失分危機、替球隊守住勝利。

葉森佑今天總計用88球投5局，被敲出4支安打，投出4次三振、4次四壞保送，失掉3分責失分、拿下勝投；新竹縣開賽首局就攻下4分、奠定勝基，4局下再添1分保險分。

新竹縣隊總教練蔡育勝表示，今天一開始就設定由王牌葉森佑負責這場比賽，具有左投優質，最快球速約100公里，變化球控球穩定，快慢搭配並不好打，只要可以穩穩地投，有機會完投，今天投到6局稍微亂流比較可惜。

蔡育勝特別感謝新竹縣棒球委員會大力支持，提供很好的支援，從去年暑假開始，固定每週三、六安排集訓，培養聯隊默契，分工明確，投手、打擊、守備，球員都清楚該做什麼事情。

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葉森佑坦言投到6局想要完投，但控球突然不穩，球速也有下滑，過去最長投球局數差不多就是5局，今天比賽前半段可以有效壓制的原因是控球發揮。

葉森佑在體育課上被看見，小學三年級開始加入棒球隊訓練，去年也有打華南少棒賽，他表示，去年上場機會不多，今年最大的進步是可以站穩先發，加入聯隊很好玩、球隊氣氛很好，比起打擊更喜歡投球，因為可以三振對手很開心，偶像是美職日籍投手大谷翔平。（編輯：李亨山）1140527