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玉山盃青棒賽張嘉宏先發好投 高雄擊退屏東保生機

2025/6/7 18:12（6/7 18:21 更新）
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114年玉山盃全國青棒錦標賽高雄市隊7日敗部與屏東縣隊交手，高雄市投手張嘉宏（圖）先發4局無失分，率隊以5比1搶勝、保住生機。（中華民國棒球協會提供）中央社記者謝靜雯傳真 114年6月7日
114年玉山盃全國青棒錦標賽高雄市隊7日敗部與屏東縣隊交手，高雄市投手張嘉宏（圖）先發4局無失分，率隊以5比1搶勝、保住生機。（中華民國棒球協會提供）中央社記者謝靜雯傳真 114年6月7日
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（中央社記者謝靜雯新北7日電）玉山盃青棒賽高雄市今天敗部與屏東縣交手，高雄市投手張嘉宏先發4局無失分，率隊以5比1搶勝、保住生機，總教練張榮勳欣慰表示，投手狀況漸入佳境，火力也有延續。

高雄市隊賽前實力被看好，但預賽首戰不敵宜蘭縣、落入敗部，昨天擊敗雲林縣隊，今天與屏東縣隊交手，高雄市隊1局下有攻勢，2人出局後靠著接連四壞保送、許書誠二壘打先馳得點，胡誠恩安打、一棒送回2分，幫助球隊取得3比0領先。

屏東縣隊5局上追回1分，高雄市隊5局下再起攻勢，靠著內野安打、盜壘、鄭鈞澤、張育豪都敲出二壘打，單局再添2分保險分。

高雄市隊先發投手張嘉宏今天用44球投4局，僅被敲出1支安打，投出4次三振、2次四死球保送，無失分，拿下勝投，張耀斌、徐亞騏、鄭鈞澤依序登板，各投1局，僅張耀斌5局上失掉1分非責失分，其餘投手沒有多掉分數。

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高雄市隊總教練張榮勳表示，連續3天出賽對球隊體力造成不小負荷，另外也提到氣候影響，之前連續一週下雨，今天突然出大太陽，球員們流汗特別多，造成體力流失，明天輪空剛好可以讓球員休息調整。

張榮勳表示，很欣慰投手群狀況漸入佳境，保送變少，也讓打者攻擊起來壓力減輕、火力得以串連，順利拿下比賽勝利。（編輯：李亨山）1140607

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