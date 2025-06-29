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張廖萬堅受邀太平洋迷你運動會 深化台帛友誼

2025/6/29 19:45（6/29 19:56 更新）
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教育部次長張廖萬堅（中）及體育署長鄭世忠（左）受邀赴帛琉參加「第12屆太平洋迷你運動會」，29日與教育顧問詹金斯（Dale Jenkins）交換禮物。（體育署提供）中央社記者黎建忠傳真114年6月29日
教育部次長張廖萬堅（中）及體育署長鄭世忠（左）受邀赴帛琉參加「第12屆太平洋迷你運動會」，29日與教育顧問詹金斯（Dale Jenkins）交換禮物。（體育署提供）中央社記者黎建忠傳真114年6月29日
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（中央社記者黎建忠台北29日電）教育部次長張廖萬堅及體育署長鄭世忠受邀赴帛琉參加「第12屆太平洋迷你運動會」，並在今天拜會帛琉總統惠恕仁，持續深化兩國友誼及運動交流。

「第12屆太平洋迷你運動會」於6月29日到7月9日舉行，為協助帛琉選手備戰迷你運動會，體育署自112年起即請帛琉奧會遴派射箭、游泳代表隊抵台於國立體育大學與台北市立大學進行移地訓練。

總統賴清德在113年指示台灣協訓帛琉棒球隊，體育署於114年1月與帛琉奧會簽訂合作備忘錄；今年4月，體育署邀請帛琉棒球隊及桌球隊抵台移訓，不但提供優質場地設施，在移訓期間更邀請中職中信兄弟隊投手教練王建民擔任帛琉棒球隊一日客座教練。

為感謝台灣對帛琉競技運動實力提升的協助，帛琉奧會於今年5月邀請台灣派員參訪「第12屆太平洋迷你運動會」；張廖萬堅及鄭世忠今天也拜會帛琉共和國總統惠恕仁（Surangel S. Whipps Jr.）及教育顧問詹金斯（Dale Jenkins）。

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張廖萬堅提到，他在20年前就曾帶領棒球隊到帛琉進行交流賽，對帛琉留下相當好的印象，並預祝帛琉棒球隊在運動會摘金。

鄭世忠表示，運動部預計於今年9月9日掛牌成立，其中加強推動運動外交是運動部成立後施政重點之一，運動部將持續投入資源，推動與各友邦的運動交流與合作。（編輯：戴光育）1140629

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