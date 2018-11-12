卓榮泰：政府只能被動澄清假訊息 不能主動反制

行政院秘書長卓榮泰（圖）12日表示，面對假訊息，政府只能被動要求澄清，不能主動做反制動作，這也不是政府該做的。中央社記者謝佳璋攝 107年11月12日

（中央社記者顧荃台北12日電）行政院秘書長卓榮泰今天表示，面對假訊息，政府只能被動要求澄清，不能主動做反制動作，這也不是政府該做的。

立法院內政委員會上午審查108年度中央政府總預算案關於行政院部分，卓榮泰列席備詢。

民進黨立委洪宗熠質詢時，詢問對於年底九合一選舉，政府如何處理假消息問題，雖有衛星廣播電視法規範電子媒體，但親中平面媒體不斷放出民調假新聞，卻無法可管，選後要是民調跟結果差太多，政府要如何處理。

卓榮泰答覆時指出，這次選舉跟過去有四點不同，包括與公投合併舉行、境外資金影響選舉、組織幫派涉入，以及爭議訊息不斷衝擊選舉等，這些是過去歷屆選舉比較少看到的。

卓榮泰表示，威權時代後，大家都追求言論自由，這充分表現在媒體上，對於廣播電視的假消息似乎有一點工具可處理，至於平面媒體，完全就是希望媒體自律；民調結果要是跟選舉結果有落差，過去歷屆選舉從來沒有處理過，一方面是媒體要本於自己的良心，一方面是民眾要選擇可信的媒體或是備受爭議的媒體，讓媒體信任度在數據中顯示出來。

卓榮泰說，面對假訊息，政府只能被動要求澄清，不能主動做反制動作，這也不是政府該做的。希望媒體發布訊息時，必須經過基本查證，要是真的有錯誤，能配合澄清，不然爭議訊息發出去就收不回來，這是目前選舉面對的嚴重問題之一。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）表示，越接近選舉，錯假訊息越多，就像大軍壓境不斷攻擊，希望各部會加快回應速度，儘速澄清，且精確、快速回應正確的觀點，行政院官網也有即時新聞澄清專區因應。

民進黨立委蔣絜安質詢時則說，外界有謠傳，行政院藉打假新聞，來製造假新聞；對此卓榮泰回應「這絕對是另一則假新聞」。（編輯：黃國倫）1071112