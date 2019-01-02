看醫生別再只答還好 國健署教戰提問重點

（中央社記者張茗喧台北2日電）許多民眾有滿腹疑問，但見到醫師總說「還好」，或認為醫師擔心的都是老毛病，沒什麼大不了，恐無助醫病溝通。國健署統整民眾常見疑問，設計「就醫提問單」，教你問出關鍵問題。

衛生福利部國民健康署署長王英偉今天透過新聞稿指出，過去曾遇過許多高齡患者，每天跟家人埋怨藥吃太多、頭暈不適，可是回診時醫師詢問最近如何，患者卻只會說「還好」，總把陪看病的家人急出一身汗。

中華民國基層醫療協會理事、開業醫師詹前俊受訪時表示，門診中喜歡回答「還好」的患者真的不勝枚舉，尤其是氣喘、過敏性鼻炎等慢性病患者，因多年來都沒有好好控制疾病，每次感冒就會導致症狀加重，總認為只要感冒治好就沒事了，卻不願好好治療慢性疾病。

詹前俊表示，有些患者明明氣喘相當嚴重，面對醫師提問卻老愛回答「還好」，認為只是天氣變化大導致氣喘、過敏，不用特別花功夫保養，直到做了肺功能檢查才相信事態嚴重，也曾遇過患者鼻塞相當嚴重，卻因早已習慣鼻塞，而認為自己根本沒有鼻塞。

面對帶孫子來看病的阿嬤也令他相當頭痛，詹前俊說，很多阿嬤只是短時間幫忙帶孫子，只想儘速緩解症狀，不管怎麼問都回答「改天你跟他媽媽講就好」；另一種阿嬤則是緊張兮兮、小題大做。

詹前俊坦言，面對怎麼問都回答「還好」的患者，會讓人感覺連患者都不認為是大問題了，醫師想多解釋病情、多講一點的熱情也會被澆熄；但遇到想主動瞭解病情、積極提問的患者，或是按醫囑定期回診追蹤的患者，醫師肯定會願意多講一些，多解答一些。

王英偉強調，看病提問是病人自主權利，民眾藉由問問題，讓醫護人員瞭解對疾病照護的需要，透過雙向溝通來達到較佳的醫療照護結果。

然而，如何提問也成了患者心中的一大難題，國健署簡易的提出「就醫三問」，包括「對於我現在的症狀，我有哪些選擇」、「我擔心就醫時選擇的各項治療方式，會有什麼風險或困難」、「不論選擇何種治療方式，我如何得到幫助，作出最合適的選擇」。

此外，國健署也設計「就醫提問單」，在常見的4種情境中提出患者就醫時可能遇到的問題，包括處理新出現的健康問題、處理原有疾病、健康檢查或了解檢查報告、注射疫苗等，讓患者把握看診的黃金時間。（編輯：張芷瑄）1080102