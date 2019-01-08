流感疫情進流行期 5人死亡都沒打疫苗

衛福部疾管署宣布，流感疫情進入流行期。疫情中心主任劉定萍8日下午在疫情週報表示，上週新增24例流感併發重症病例，以感染H1N1為多（15例），另新增5例流感死亡病例，3例感染H3N2、2例感染H1N1。中央社記者陳偉婷攝 108年1月8日

（中央社記者陳偉婷台北8日電）疾管署宣布，流感疫情進入流行期，上週類流感門急診超過7.6萬人次就診，有24例流感併發重症，他們都沒接種疫苗；另有5例流感死亡病例，都有慢性疾病也都沒打疫苗。

依據衛生福利部疾病管制署監測資料，國內上週（12月30日至1月5日）類流感門急診就診人次計7萬6562，急診類流感就診病例百分比已超過流行閾值，進入流行期。

疾管署疫情中心主任劉定萍今天下午在疫情週報表示，上週新增24例流感併發重症病例，以感染H1N1為多（15例），另新增5例流感死亡病例，3例感染H3N2、2例感染H1N1。

疾管署防疫醫師林詠青說，5名死亡個案的年齡介於40至91歲，都有慢性病，且都沒有接種疫苗。在感染流感後，後續都併發肺炎、敗血性休克死亡。24例重症年齡介於7個月至98歲，都沒有打流感疫苗，其中22人有慢性病史。

本流感季自2018年10月1日起累計188例流感併發重症病例，感染型別以H3N2（55%）及H1N1（36%）為主，其中18例死亡（11例H3N2、7例H1N1）；近4週社區流感病毒為H3N2及H1N1共同流行。

疾管署副署長羅一鈞表示，國內已進入流感流行期，估計農曆春節前後進入高峰，但預期今年的高峰應會比較緩和。也因今年較晚進入流行期，疫情可能持續到2月中下旬。請民眾應做好手部衛生及咳嗽禮節，儘量避免出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所，並落實生病在家休息。

政府已啟動「流感疫情高峰期應變作戰計畫」，除嚴密監控疫情、加強民眾衛教宣導，也擴大抗病毒藥劑使用、提升急重症醫療照護，各縣市在流行期將陸續開設類流感特別門診等措施。

羅一鈞說，目前公費流感抗病毒藥劑配置量約39.9萬盒，除了口服克流感膠囊、吸入式瑞樂沙旋達碟外，疾管署另新購口服式易剋冒膠囊，成分、服用方式、劑量及副作用均與克流感膠囊相同。三者均可用於治療A型和B型流感，且尚未偵測到抗藥性流感病毒。國內目前共4326家合約醫療機構提供公費藥劑。

目前國內公費流感疫苗0.5mL劑型剩餘量約9.3萬劑、0.25mL劑型約3.9萬劑。疾管署估計，約近1至2週疫苗就會用完，符合公費資格者盡快接種。（編輯：管中維）1080108