只剩13萬劑 公費流感疫苗快用完

疾管署副署長羅一鈞7日說，目前公費流感疫苗剩餘約13萬劑，估1至2週就會用完。（中央社檔案照片）

（中央社記者陳偉婷台北7日電）公費流感疫苗即將用完，疾管署副署長羅一鈞今天說，目前全台0.5mL劑型有9.3萬劑、0.25mL劑型有3.9萬劑，估1至2週就會用完，距離流感疫情高峰還有約一個月，民眾盡快施打。

衛生福利部疾病管制署副署長羅一鈞下午受訪時表示，流感疫情已進入流行，預估下個月會進入高峰。

流感疫苗是防範流感的最好方式，根據疾管署統計，從107年10月疫苗開打至今年1月6日止，已經打了511萬劑，且目前流行病毒與疫苗株吻合。

羅一鈞說，目前疫苗供應已到最後時節，全國剩餘約13萬劑，包含0.5mL成人劑型9.3萬劑及0.25mL幼兒劑型有3.9萬劑，估計近1至2週就會打完。因日前疫苗有短缺，廠商最快1月底還會補上13萬劑疫苗。

因疫苗即將用完，羅一鈞說，符合公費資格的民眾應盡早把握，可上各衛生局所網頁或疾管署1922查詢有剩餘疫苗的施打場所，以免白跑一趟。

因應流感流行期，羅一鈞提醒，除施打流感疫苗，民眾應做好個人衛生、勤洗手、注意咳嗽禮節，如果生病應盡早就醫，目前也擴大開放抗病毒藥物的使用。有生病的民眾也請在家休息，不要上班、上學，以免增加傳染風險。（編輯：卞金峰）1080107