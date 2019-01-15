防非洲豬瘟 環保署4.5億補助地方廚餘設備

（中央社記者吳欣紜台北15日電）中國非洲豬瘟來勢洶洶，環保署長張子敬今天邀集地方環保局開會規劃廚餘處理短、中、長期去化計畫，並將編列新台幣4.5億元補助地方政府設置廚餘破碎脫水等緊急處理設備。

為防堵非洲豬瘟疫情發生，張子敬繼昨天陪同行政院長蘇貞昌前往桃園欣倫畜牧場瞭解廚餘飼養高溫蒸煮及防疫作為，也依指示在今天邀集各地方環保局召開研商會議，在會中盤點廚餘產生量、去化及處理量能，並規劃短、中及長期廚餘去化分階段計畫，盼藉由地方與中央共同合作力量，有效落實剩食循環經濟及防堵疫情發生。

在會中，包含新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市、宜蘭縣、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、南投縣、屏東縣及新竹市等12縣市，將對轄內養豬場具有廚餘高溫蒸煮設備，但尚未取得檢核的養豬場，函請農委會同意展期，環保署也將請地方環保單位配合農政單位加強巡查，確保廚餘經高溫蒸煮後再餵食。

在廚餘處理去化政策中，短期將請各縣市立即提報脫水、破碎設施及模組式高效堆肥所需購置經費，環保署也將優先補助，目前各縣市提出的破碎脫水、打漿設施及快速發酵處理模組所需經費合計新台幣4億5000萬元，環保署已請各縣市儘速提送申請；中長期部分，則將核定區域堆肥場及設置生質能廠。

在生質能廠部分，環保署指出，目前台中市已於去年10月完成第一階段工程（每日處理量能80公噸）、桃園市預計於110年7月完工。另外，包含台南市、宜蘭縣、台北市及高雄市等4縣市也都正規劃中，完工後預計每日可處理家戶廚餘800公噸。

環保署也請地方環保單位配合許多事項，包含轄內若有原使用廚餘養豬改為飼料者應轉知產源縣市提早因應、掌握流向，並請地方政府與轄內民間堆肥廠合作，大於一公噸產源，請輔導自行設置處理設施。

由於年節將近，環保署也請地方環保局加強宣導民眾惜食、廚餘瀝水減量的觀念，並事先擬定年節應變計畫。（編輯：劉學源）1080115