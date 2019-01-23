花防部失竊彈匣 蔡總統15日視導前已追回

陸軍花東防衛指揮部23日表示，已追回失竊子彈及彈匣，9日將涉案廖姓士官移送法辦，與總統蔡英文15日視察行程無關。圖為15日花東防衛指揮部戰車演練射擊。（中央社檔案照片）

（中央社記者游凱翔、李先鳳台北23日電）陸軍花東防衛指揮部今天表示，所屬幹訓班去年底在實彈射擊課程後，短少一個裝彈彈匣，經調查是廖姓士官竊取已追回，9日移送法辦，與總統蔡英文15日視導行程無關。

自由時報報導，蔡總統15日視察國軍花東地區防務及天弓三型飛彈部署，未料國安系統竟渾然不知陸軍花東防衛指揮部失竊子彈，直到視察行程結束數天，才經由情治系統輾轉回報，整個行程曝露在危險中。

花防部上午發布新聞稿表示，所屬的幹訓班去年12月27日實施T-91步槍實彈射擊課程，事後彈藥清點發現短少一個彈匣（含6發5.56公厘子彈）。經查，單位中的廖姓士官坦承竊取子彈，花防部已追回子彈及彈匣。

新聞稿指出，有關媒體報導內容誇大聳動，時間倒置，無涉蔡總統1月中旬視導行程，花防部已於媒體查詢時，明確告知實情，但媒體仍片面報導，花防部表達嚴正抗議，籲請媒體善盡社會公器責任，以免混淆視聽，影響軍譽。

花防部表示，已在9日將廖姓士官移送法辦，並記大過、汰除。後續除配合司法偵辦，另援引為例，加強靶場紀律要求與械彈管制，以杜絕類似案件再發生。（編輯：林興盟）1080123