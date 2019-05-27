辦公室遭入侵 韓國瑜：如有政治意圖不可原諒

高雄市長韓國瑜（圖）辦公室遭前市長陳菊隨行吳姓攝影官入侵，韓國瑜27日出席活動宣傳記者會受訪表示，吳男偷闖他辦公室似乎多次，如果有政治意圖絕對不可原諒。中央社記者陳朝福攝 108年5月27日

（中央社記者陳朝福高雄27日電）高雄市長韓國瑜辦公室遭前市長陳菊隨行吳姓攝影官入侵，韓國瑜今天表示，吳男偷闖他辦公室似乎多次，如果有政治意圖絕對不可原諒。高雄地檢署以吳男涉竊盜罪嫌偵辦。

韓國瑜下午參加高雄市觀光局舉辦的光頭日節宣傳記者會，回應媒體報導的吳姓攝影官曾入侵韓國瑜辦公室5次時，多次表示盼檢方務必查個水落石出。

韓國瑜表示，吳男偷闖他辦公室似乎已有多次，檢察官已偵辦，他尊重司法調查，但不知對方的所求為何及目的，是否還有裝設類似監聽器等，如果新來的市長被監控，在民主社會國家絕對不可以，如果有政治意圖絕對不可原諒，盼檢方查個水落石出。

高雄地檢署表示，高雄市長辦公室遭人入侵案，轄區高雄市政府警察局苓雅分局於3月初以吳姓被告涉有竊盜罪嫌移送，正由檢察官偵辦。

檢警初步查出吳姓被告是於今年農曆春節期間深夜涉嫌闖入市長辦公室，被保全人員當場逮獲，被查獲涉偷取陳菊和韓國瑜的紅包袋和鉛筆等文具用品。

高雄市政府前行政暨國際處長陳瓊華表示，10年前吳男曾擔任市長行程攝影，因行為舉止不當、工作表現不佳，曾多次告誡，最後因不適任而解除任務支援，調回養工處。

陳瓊華表示，原市府政務團隊與吳男早無任何聯絡，連在春節期間發生此案亦無所悉，不知為何高市府到今天才翻出來炒作？對於吳男犯行，請高雄市府循司法調查、毋枉毋縱，更不應該有不實抹黑的政治聯想。

網路媒體優傳媒報導，隸屬於前市長陳菊編制內的隨行吳姓攝影官，在春節期間深夜潛入市長室，被守夜警衛當場逮獲，並在身上起出市長室鑰匙。（編輯：黃世雅）1080527