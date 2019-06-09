印度卡位戰 黃茂雄帶頭搶一席之地

東元集團會長黃茂雄專訪1（中央社記者廖禹揚台北9日電）美中貿易戰延燒，調整全球布局成為台商眼下重要工作，除了轉移回台，也有不少台商考慮東南亞、印度等新南向國家。

東元集團已花費3、40年時間在東南亞布局，「我們是從新加坡、菲律賓、馬來西亞、泰國，再回來越南，印尼也布好了」，東元集團會長黃茂雄接受中央社記者專訪時表示，「印度是新的重點，這是我覺得最有潛力，也最有挑戰的地方」。

「我第一次來是35年前參加國際總商會的世界大會，跟辜振甫先生來的」。黃茂雄與印度結緣早，隨著近年東元在印度試水溫、投資，每年至少要到印度1、2次，這些年印度的變化，黃茂雄全看在眼裡。

「不要說35年前，最近2、3年的變化也很大」，黃茂雄觀察，「剛來的時候，我才瞭解什麼叫『馬路』，你會看到馬在路上、羊在路上、猴子在路上」，現在隨著城市發展，市區較少看到這種狀況，但在印度郊區還是能看到這種風景。

黃茂雄坦言，印度基礎建設缺乏，但印度也很「聰明」，知道基礎建設不足，就去發展軟體，在國際上也有一席之地，現在慢慢要開始發展其他工業，對基礎建設的需求也會逐漸提高。

「台灣企業遲早要到這裡來，這裡太重要了」，黃茂雄說，印度天然資源、人力資源都很豐富，基礎建設遲早會上來。印度擁有13億人口、僅次於中國，領土面積為全球第7大，歐美、日韓、中國等其他國家都看到印度重要性，紛紛插旗，「你現在不積極，等大家都就定位，就沒機會了」。

除了日本在印度深耕多年，享有特別優惠待遇外，黃茂雄說，印度自認為是個大國，外交靈活，與各國都維持良好關係，不加入任何一個陣營，因此印度市場必須要長期投資，台商到印度發展，單打獨鬥的效益比較有限。

印度幅員廣大，光是官方語言就有22種，不過黃茂雄說，語言不是最大問題，「因為他們英文都OK」，最大問題就是跟地方政府打交道。

黃茂雄分析，印度人很聰明，中央政府也很英明，但對外商而言，難就難在每個地方政府的規定、政策都不同，「這個國家自稱是世界最大的民主國家，你知道這裡有幾個政黨？200個。你要怎麼整合？」但若不克服這些挑戰，也就沒有將來可言。

即使到了現在，登記一家公司至少也要花上3個月時間，還必須花錢委託顧問做較省事，所以若要開發印度市場，「絕對要大的先過來」，才有足夠的資源、資金與地方政府打交道。

除了擔任中華民國台灣印度經貿協會理事長，集結印度台商力量與資源，黃茂雄領導的東元集團旗下世正開發也率先在印度推動科技園區及工業區的開發計畫，一開始設定的目標就是一年要完成，黃茂雄笑說，「現在有了一些進展，但距離我的理想還要一年」，「我要他們分幾個階段一步步走，但一定要早點開始，持續不斷的往前推」。

東元2008年在印度建立銷售團隊，拓展當地市場至今，黃茂雄認為有3點最重要，首先是前瞻的眼光，「看遠一點，眼前的問題就會變得不是那麼嚴重」，第二是要有耐心，慢慢與當地政府培養感情，「你對他好、他就對你好」，第三則是要有決心，「一定要走到底」。（編輯：林淑媛）1080609