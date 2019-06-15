黃光芹揭勸韓參選市長對話 楊秋興：是事實

黃光芹在臉書指出，去年前高雄縣長楊秋興曾力勸韓國瑜選高雄市長，還建議籌備款2000萬元，拿下70萬票就能從得票補助拿回。圖為黃光芹3月訪問韓國瑜。（圖取自黃光芹臉書facebook.com）

（中央社記者王淑芬高雄15日電）資深媒體人黃光芹在臉書指出，去年前高雄縣長楊秋興曾力勸韓國瑜選高雄市長，還建議籌備款2000萬元，拿下70萬票就能從得票補助拿回。楊秋興說，內容是事實，不知韓要告什麼。

黃光芹和高雄市長韓國瑜的之間的紛擾未停，黃光芹在臉書「你所不知道的韓國瑜-系列1」中揭露，去年3月3日，國民黨主席吳敦義，及楊秋興等人力勸韓參選市長的對話。她表示，用這些對話內容在說明「韓國瑜其實不愛高雄」。

她還揭露當時，韓國瑜一再拒絕參選高雄市長，還拿出太太李佳芬當擋箭牌，會跟他離婚，韓反勸進楊秋興參選，前後勸了4次。

楊秋興今天接受中央社記者電話採訪，楊秋興證實有些是兩人閒聊的內容，而且是事實。

他也說，當時有告訴韓準備新台幣2000萬元選舉開辦費，能拿下70萬票，屆時一票30元的選舉補助款就能拿回2000多萬元了，楊秋興說，多出來不足的選舉經費到時大家幫忙募款。

黃光芹在臉書寫了「沒想到，選舉也是門生意，韓拿了89萬多票，多賺了600多萬元入袋。

黃光芹的臉書還寫了韓國瑜到台北領表登記參選的事。她說，那時已完成登記，是事後被抽掉作廢，另外也提到「政治陳世美不是一天養成的，高雄註定成為糟糠之妻」等，預告貼文還待續。

韓國瑜事後發表4點聲明，聲明將保留法律追訴權，持續搜證，準備提告等。

楊秋興對韓要提告的說法表示不解，直說和他（楊秋興）相關的部分是事實，不知韓要告什麼。

黃光芹也在韓國瑜發表要提告聲明後，再於臉書貼文說「才第一篇就要告喔，你也太沈不住氣了，等著吧，等我再寫完，要告一起告」，還說「真愛高雄，何須落跑，應粉身碎骨，永浴愛河。高雄市民沒控告你，你就該偷笑了」。（編輯：吳佳穎）1080615