新南向來台投資大增逾7倍 台商對陸投資續減

（中央社記者廖禹揚台北20日電）經濟部投審會統計，今年1到5月僑外投資金額較去年同期成長9.48%，其中新南向來台投資金額則大增逾7倍；台商對陸投資意願則受到美中貿易戰影響續減，年減45.99%。

投審會今天公布5月僑外投資、陸資來台投資、國外投資、對中國大陸投資統計，其中僑外投資金額達30億5592萬美元，年增9.48%；其中新南向國家來台投資金額更較去年同期大增718.1%，達6.8億美元，投審會說明，主要是因澳商澳盛銀行今年5月增資5.1億美元帶動。

對外投資部分，目前則尚無較大投資案，1到5月核准投資金額較去年同期略減1.09%，投審會認為，廠商可能仍在評估觀望；其中對新南向投資件數較去年同期增加23.3%，金額則減少8.3%，但對新加坡投資金額則大幅增加約62倍，主因今年3月通過世界先進增資新加坡公司約3億美元。

值得注意的是，受到美中貿易戰持續升溫影響，台商赴陸投資意願續減，今年1到5月核准件數及金額分別年減2.73%及45.99%；投審會表示，若觀察較大型申請案，可發現近期多偏向供給中國內需市場的產業，包括化學、服務業等，電子業則相對較少。

陸資來台投資件數與金額也分別年減6.67%及74.23%，投審會說明，主要是因去年1月核准富士康工業互聯網股份有限公司受讓取得國內事業鴻佰科技股份有限公司、新加坡商鴻運科股份有限公司及台灣分公司股份等較大投資案所致。（編輯：李信寬）1080620