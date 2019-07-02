潤寅詐貸王道台企銀等13家銀行 授信金額近80億

（中央社記者劉姵呈台北2日電）老牌貿易商潤寅與4家關係企業涉銀行詐貸，金管會今天公布13家銀行總授信餘額為新台幣79.91億元，擔保授信總額為9.81億元，金管會表示，13家銀行前5月獲利727億元，可彌補損失。

潤寅連同關係企業潤琦、玉晶洋和頤兆共有4家爆出銀行詐貸案，媒體報導，潤寅負責人楊文虎6月初突然失聯，造成13家銀行受害，今天只有王道銀行和台企銀發出重訊公告，預估損失金額為新台幣6億元、12.53億元，股價也隨之受影響重挫，然而其他11家金控目前仍是毫無動靜。

金融監督管理委員會副局長黃光熙表示，截至5月底止，潤寅連同關係企業共有4家，向13家銀行總授信餘額有79.91億元，其中有擔保9.81億元，無擔保為70.1億元。

黃光熙表示，銀行只要發現授信戶負責人失聯，依重大偶發規定通報，其中涉及國內外應收帳款融資、涉詐貸就可以通報，這13家銀行中有6家早在6月5日的時候就有重大偶發通報，當時調查局就已介入調查。

金管會公布，目前13家銀行已提列的備抵呆帳金額有9.11億元，累計到5月底為止，13家銀行累計稅前獲利727億元，備抵呆帳覆蓋率為548.42%，金管會表示獲利足可彌補損失。

對於整個詐貸過程始末，是否如同媒體報導涉及國外應收帳款問題或是其他原因，導致資金周轉困難，黃光熙回應，各家銀行授信關係企業不同，金額也有差異，銀行內部也正在調查中，各銀行提報後看有無缺失再作處理，後續也會追蹤全體債權銀行處理情況。

針對各家銀行債權金額大小，黃光熙表示，等待稽核單位釐清後，本週會再公布確認的初步金額。至於銀行內稽內控有無疏失，黃光熙也說，正在釐清當中。（編輯：楊凱翔）1080702