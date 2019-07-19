台商回流再添4案 投資金額突破4500億元

經濟部19日再通過台灣最大工業用紙及紙器龍頭正隆紙業等4件台商回台投資申請案，台商回流投資金額累計突破4520億元（圖取自正隆紙業網頁clc.com.tw）

（中央社記者廖禹揚台北19日電）經濟部投資台灣事務所今天再通過4案台商回台投資申請案，台商回台投資金額累計突破4520億元；今天首次召開的中小企業加速投資行動方案聯審會議，也通過一案，投資1.98億元。

投資台灣事務所今天召開歡迎台商回台第26次聯審會議，核准美律實業、正隆公司、康舒科技，以及不具名光學設備龍頭大廠等4家台商申請案，帶來超過82億元投資及逾2090個本國就業機會。

今天首次召開「中小企業加速投資行動方案」聯審會議，也通過知名烘焙食品製造商申請案，投資金額新台幣1.98億元，可創造47個本國就業機會。

投資業務處說明，今天通過審核的美律實業為國際品牌大廠重要供應商之一，產品98%集中中國大陸生產，42%銷往美國，為降低貿易戰高關稅影響及配合客戶要求，考量台灣擁有高素質人力、穩定完善電力與基礎建設，決定投資逾22億元，在台中工業區建立電聲產品研發及實驗性工廠，將可帶來553個本國就業機會。

專攻NIKE鞋盒、也是蘋果前200大供應商唯一包裝材廠，台灣最大工業用紙及紙器龍頭正隆紙業為因應美中貿易戰與中國禁廢令，持續整頓中國產能，擴大台灣投資力度與深度，落實本土化營運，董事會決議斥資超過20億元在高雄燕巢興建新廠、增設生產設備、並招募35人，就近服務既有及返台投資廠商的紙包裝材需求，將可強化紙業供應鏈與提升國際競爭力。

金仁寶集團旗下的康舒科技，不僅為全球前十大電源供應器ODM及OEM研發及製造廠，近年也積極布局新能源應用，客戶囊括世界各大電腦及資訊知名品牌商。為了降低美中貿易戰風險及配合客戶要求，同時發展綠色新能源事業，計畫在台新增投資25億元，提高淡水總部廠區高階產品研發與產銷比重，鞏固全球競爭優勢，可望帶來近1300個本國就業機會。

不具名光學設備龍頭大廠為分散貿易戰風險而加碼投資逾10億元，於中部地區整建廠房添購機器設備，持續擴增高階產品產能，預計招募數百位本國人才，將可整合上中下游廠商，擴大產業群聚效應，進而增進產值及技術提升。

通過中小企業方案首次聯審會議的業者，則是創立超過20年的知名烘焙食品製造商，曾獲網路票選夢幻伴手禮名店，為擴大國際布局，決定投資1.98億元，在台中神岡建置自動化廠房、智慧化一條龍式產線與工業物聯網資訊平台，建置高效率、高品質、高彈性物聯網製造服務體系，進而帶動臺灣烘培業升級轉型，將可創造47個本國就業機會。（編輯：楊凱翔）1080719