貿易戰升溫 南韓被日本移出出口夥伴優惠名單

（中央社記者姜遠珍首爾2日專電）日本政府今天召開閣僚會議並通過新版「出口貿易管理令」，將南韓移出簡化出口手續的白名單，預計本月下旬生效。

南韓聯合新聞通訊社報導，此一新版「出口貿易管理令」將經日本經濟產業大臣世耕弘成簽字、首相安倍晉三聯名簽字、頒布等程序，從此21天後生效。

預計日本可能於下週頒布新令，正式生效時間約為本月下旬。南韓成為2004年被指定為白名單之後，第一個被踢出的國家。

報導指出，日本將南韓移出簡化出口手續白名單，是繼限制半導體核心3零組件出口南韓之後，再度將韓日貿易戰爭全面擴大。對此，南韓也研討廢除「韓日軍事情報保護協定」（GSOMIA），導致韓日關係急遽惡化至1965年兩國建交以來的最低潮。1080802

貿易戰升溫 日將把南韓自出口夥伴優惠名單剔除

（中央社東京2日綜合外電報導）日本今天表示，將把南韓從受優惠待遇的出口夥伴「白名單」中剔除，南韓對此已提出警告，說這會為這兩個美國盟友間安全關係帶來「嚴重後果」。

法新社報導，日本貿易大臣今天宣布這項措施，此前日韓關係出現摩擦，日方上個月對南韓3項關鍵化學原料進行出口管制，打擊需要這些原料的南韓晶片及智慧型手機產業。（譯者：侯文婷/核稿：徐睿承）1080802