進口中韓不銹鋼冷軋鋼品 延長課徵反傾銷稅5年

財政部關務署公告，對自中國、韓國進口「不銹鋼冷軋鋼品」延長課徵反傾銷稅5年，至2024年8月28日截止。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

（中央社記者吳佳蓉台北29日電）財政部關務署今天公告，對自中國、韓國進口「不銹鋼冷軋鋼品」延長課徵反傾銷稅5年，至2024年8月28日截止；中國廠商適用反傾銷稅率38.11%，韓國廠商適用37.65%。

關務署表示，先前已對自中國及韓國進口的不銹鋼冷軋鋼品課徵5年反傾銷稅，期間為2013年8月15日至2018年8月14日，當時決定中國廠商適用的反傾銷稅率為20.18%及38.11%，韓國廠商則為26.53%或37.65%。

關務署說，由於燁聯鋼鐵公司及唐榮鐵工廠公司等國內業者提出申請，認為停止課徵將對國內造成產業損害，關務署於是在去年8月8月展開落日調查，今天公告調查結果。

關務署表示，根據關務署本身進行的傾銷調查以及經濟部完成的產業損害調查，認為如果停止對自中國及韓國產製進口不銹鋼冷軋鋼品課徵反傾銷稅，傾銷及產業損害可能繼續或再發生；加上，經濟部綜合分析評估，沒有充分證據顯示，繼續課徵會對國家整體經濟利益造成明顯負面效果，因此，決定續課5年。

關務署官員向中央社記者說明，新一輪反傾銷稅從今天開始課徵，為期5年至2024年8月28日截止，中國廠商一率適用反傾銷稅率38.11%，韓國廠商適用37.65%。

官員表示，前一輪課稅時，中國山西太鋼及POHANG IRON AND STEEL COMPANY（POSCO）公司有提出資料佐證傾銷情形低於產業平均，因此可適用較低的個別稅率20.18%、26.53%，但本次調查這兩間公司並未特別提出說明，因此與涉案廠商一樣適用相同反傾銷稅率。（編輯：楊凱翔）1080829