李逸洋：韓國瑜搞錯退撫基金績效 遺憾不用心

（中央社記者王承中台北4日電）考試院副院長李逸洋今天表示，退撫基金年平均報酬率為3.32%，國民黨總統參選人韓國瑜、前新北市長朱立倫日前均引用錯誤數字，讓他感到十分遺憾，因為只要用心就可以掌握。

考試院今天舉行「考試院第12屆就職5週年記者會」，針對包含韓國瑜、朱立倫等人，均指出退撫基金的收益只有2%，與會的李逸洋表示，對於外界批評退撫基金績效時經常引用錯誤數字，他感到十分遺憾。

李逸洋指出，退撫基金從民國84年成立至今，最新的基金年平均收益是3.32%，日前韓國瑜兩次批判退撫基金管理不善，儘管考試院都有澄清，但韓國瑜仍堅持引用錯誤的數字。

李逸洋說，可能韓國瑜對於基金業務比較外行，不過有關基金年報酬率、年平均收益率，都未牽涉到複雜艱深或難以理解的專業，只要用心就可以掌握，希望韓國瑜日後若再對退撫基金有所指教，能夠不要再說錯。

另外，李逸洋也指出，讓他感到訝異的是，朱立倫日前在國民黨總統初選時提到退撫基金收益時，也指基金的收益率為2%，朱立倫擁有美國會計學博士學位，又在台大任教多年，對於專業人士都無法正確掌握退撫基金的年平均收益率，讓他感到十分遺憾。

李逸洋表示，年收益率3.32%跟年收益率2%的差別非常大，從民國84年至今，以年收益率3.32%計算，退撫基金實際賺了新台幣2628億元，若以2%計算，變成只有賺1585億元。中間差距1043億元，這是一筆非常大的金額數字，團隊辛勤的付出，不該被抹煞、憑空消失。

李逸洋指出，今年初以來，因美中貿易戰緩和及貨幣政策轉向寬鬆，美股迭創新高，全球股市受到鼓舞，退撫基金108年截至6月底績效雖達6.84%，卻位居各政府基金後段，主要是投資相對保守，資產配置仍有進步空間。基金監理會將持續監督及協助基金管理會，尋找合適的標的。（編輯：林興盟）1080904