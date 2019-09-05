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郭台銘動向各界關注
2020總統大選藍綠起跑，鴻海創辦人郭台銘動向備受關注。鴻海創辦人郭台銘幕僚透露，若郭台銘要參選將獨立參選，並在9月17日前決定。
郭台銘動向各界關注
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郭台銘動向各界關注1/34

9/17前吳郭會無望 郭台銘幕僚：時間點不適合

最新更新：2019/09/05 13:19
鴻海創辦人郭台銘（右）將在9月17日前決定是否獨立參選總統，是否會在之前與國民黨主席吳敦義（右）見面，永齡基金會副執行長蔡沁瑜5日表示，時間點不適合。（中央社檔案照片）
鴻海創辦人郭台銘（右）將在9月17日前決定是否獨立參選總統，是否會在之前與國民黨主席吳敦義（右）見面，永齡基金會副執行長蔡沁瑜5日表示，時間點不適合。（中央社檔案照片）

（中央社記者余祥台北5日電）鴻海創辦人郭台銘將在9月17日前決定是否獨立參選總統，是否會在之前與國民黨主席吳敦義見面，永齡基金會副執行長蔡沁瑜今天表示，初選埋下裂痕，彼此信任度不高，時間點不適合。

郭台銘可能宣布獨立參選總統，成為國民黨分裂隱憂。國民黨主席吳敦義日前表示，盼與郭台銘會面，不過「吳郭會」時程卻遲遲未能敲定。

蔡沁瑜今天接受廣播專訪時表示，初選過程的裂痕需要彌補，也需要黨中央多做說明和解釋，雖然中間人的確有來溝通，但心裡多少還是有尷尬、不舒服，要靠雙方智慧化解。

主持人詢問，為何遲遲不與吳敦義見面，蔡沁瑜說，這個見面的形式若公開，國民黨可能會要郭台銘不要生氣、留在國民黨，他們要如何回答，或是郭台銘若指國民黨初選不公平等，這都不好看。但若是私下見面，兩人談好了，出去之後卻各說各話怎麼辦，「雙邊的互信基礎若堅強，中間人協調也不會這麼困難」。

9月17日前郭台銘是否不可能與吳敦義見面，蔡沁瑜先說，時間排不進去，隨後強調「若真的要選，找副手都來不及了，怎麼有時間搞那些會面形式？」

至於吳郭會破局是否因為雙邊互信不足，蔡沁瑜說，彼此信任度沒有那麼高，時間點不適合。

蔡沁瑜強調，郭台銘沒有要國民黨給什麼，她重申，若郭台銘要參選會獨立參選，不會再回國民黨。

至於郭台銘是否會在被開鍘前自己退黨，蔡沁瑜說，9月17日是決定是否參選期限，會在此之前給外界答覆，也請大家多給郭台銘時間思考。（編輯：林淑媛）1080905

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