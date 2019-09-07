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2020總統大選藍綠起跑，鴻海創辦人郭台銘動向備受關注。鴻海創辦人郭台銘幕僚透露，若郭台銘要參選將獨立參選，並在9月17日前決定。
郭台銘動向各界關注
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郭台銘動向各界關注1/36

傳郭台銘8日退回榮譽黨員證 幕僚：沒這件事

最新更新：2019/09/07 12:28
外傳鴻海創辦人郭台銘（前左）8日將退回國民黨榮譽黨員狀，幕僚7日否認並多次強調「沒有這件事」。圖為郭台銘7月在台北信義區掃街拜票爭取初選支持。（中央社檔案照片）
外傳鴻海創辦人郭台銘（前左）8日將退回國民黨榮譽黨員狀，幕僚7日否認並多次強調「沒有這件事」。圖為郭台銘7月在台北信義區掃街拜票爭取初選支持。（中央社檔案照片）

（中央社記者余祥台北7日電）外傳鴻海創辦人郭台銘8日將退回國民黨榮譽黨員狀，郭幕僚、永齡基金會副執行長蔡沁瑜今天否認，並多次強調「沒有退回榮譽黨員狀這件事」，至於是否代表郭台銘還認為自己是黨員，蔡沁瑜說，她無法代答。

郭台銘將在9月17日連署申請截止前，宣布是否將獨立參選，外傳郭台銘8日將退回國民黨榮譽黨員狀。

蔡沁瑜表示，沒有8日這個時間點，也沒有退回榮譽黨員狀這件事，過去一再強調，有關郭台銘是否將獨立參選，會在17日前給外界答覆。

至於若確定獨立參選，是否將主動退回榮譽狀，蔡沁瑜重申，現在沒有退回榮譽狀這件事。

媒體質疑，持有國民黨榮譽黨員狀跟考慮脫黨參選意義矛盾，蔡沁瑜說，現在都還沒有發生，有點擔心的太早，處於放話、撂話階段，等發生了再來評論。

針對不退回榮譽狀是否代表郭台銘還認為自己是榮譽黨員，蔡沁瑜說，她沒辦法替郭台銘回答。

媒體詢問，副手人選是否為參選與否的關鍵因素，蔡沁瑜說，這的確是因素之一，如果要參選，勢必要找到副手人選，但優秀的人才很多，尋覓能與郭台銘互補的人需要花心力。

至於是否已在洽詢中，蔡沁瑜說，如果要參選，副手人選勢必是要處理的，目前正在評估，還在做決定的階段。

有關郭台銘可能將訪美，與美國總統川普會面，蔡沁瑜說，目前都還在喬時間，還沒定出時間表。（編輯：張均懋）1080907

黨主席吳敦義（左）4月17日親自頒授鴻海集團董事長郭台銘（右）榮譽狀，吳敦義強調，郭台銘是國民黨黨員，剛好入黨第50年，特別讚揚他愛黨的貢獻。（中央社檔案照片）
黨主席吳敦義（左）4月17日親自頒授鴻海集團董事長郭台銘（右）榮譽狀，吳敦義強調，郭台銘是國民黨黨員，剛好入黨第50年，特別讚揚他愛黨的貢獻。（中央社檔案照片）
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