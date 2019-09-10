國旅卡將鬆綁 平日也可刷擬109年上路

行政院長蘇貞昌指示研議鬆綁國旅卡使用限制，平日也可使用，人事行政總處10日表示，已完成相關規劃，預計民國109年1月1日上路。（中央社）

（中央社記者顧荃台北10日電）行政院長蘇貞昌指示研議鬆綁國旅卡使用限制，平日也可使用，人事行政總處今天表示，已完成相關規劃，待考試院會銜並修正相關法規後，預計9月底公布，明年1月1日上路。

中國限縮陸客來台觀光，交通部祭出兩波國旅補助，促進國內旅遊，蘇貞昌並指示人事行政總處檢討、鬆綁公務人員國民旅遊卡使用限制，朝非休假日消費也可適用。

現行規定，公務員在休假期間才能刷國民旅遊卡消費，可請領額度為新台幣1萬6000元，其中，8000元必須用於國旅住宿，另外8000元可用於購物；平日若要刷卡消費，必須請半天假。

人事行政總處副人事長蘇俊榮受訪表示，依蘇貞昌指示，相關鬆綁規劃已經就緒，並送考試院，待考試院完成修改公務人員請假規則與會銜後，人事行政總處將報請行政院核定，可望於9月底正式公布。

蘇俊榮說，由於還需要修改相關資訊系統與宣導，預計明年起正式實施，屆時公務員平常日不需請假也可刷國旅卡消費。（編輯：郭萍英）1080910