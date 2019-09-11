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郭台銘柯文哲同框參拜城隍廟 柯：單純拜拜

最新更新：2019/09/11 08:28
台北市長柯文哲（2排，右2）與鴻海創辦人郭台銘（2排，右3）11日到新竹都城隍廟參拜，兩人再度同框。中央社記者郭宣彣攝 108年9月11日
台北市長柯文哲（2排，右2）與鴻海創辦人郭台銘（2排，右3）11日到新竹都城隍廟參拜，兩人再度同框。中央社記者郭宣彣攝 108年9月11日

（中央社記者郭宣彣新竹市11日電）台北市長柯文哲與鴻海創辦人郭台銘今天一早到新竹都城隍廟參拜，兩人同框。柯文哲今天表示，對於今天參拜行程僅是單純的中秋送禮、拜拜而已，不用想太多。

柯文哲與郭台銘今天早上6時許，到新竹都城隍廟拜拜，聯電榮譽副董事長宣明智、與柯文哲的父母親也到場參拜。上完香後，郭台銘向柯爸比讚致意，隨即也向柯媽打招呼，並送月餅禮盒。

郭台銘所送月餅禮盒，貼有「健康如意、平安喜樂、為國為民、 莫忘初衷」字樣。

參拜結束後，柯文哲接受媒體聯訪，被問到邀請郭台銘參拜城隍廟原因，柯文哲表示，郭董在中秋節來拜訪父母，因台北新竹很近，一起到新竹的信仰中心城隍廟拜拜，並非外界所說的「中秋起義」，純粹只是中秋送禮、拜拜而已，「放輕鬆一點」。

媒體詢問柯文哲是否當面問郭台銘參選事宜？柯文哲表示，到底選或不選要由當事人回答，若郭要參選，台北市府顧問蔡璧如應該會去幫忙。至於，他是否會一起？柯文哲說，「很多事情順其自然，但也要盡力而為。」

隨後，郭台銘與宣明智到柯文哲老家拜訪，郭台銘今天表示，「這是做人的禮數，送禮要送到家。」

宣明智今天表示，郭台銘到新竹來他一定要陪同，若郭要參選，很多朋友都會很想幫忙，至於他會擔任什麼角色，「角色不重要，要讓對的人當選」。（編輯：李亨山）1080911

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